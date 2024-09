Mancano le autorizzazioni, il Comune di Carnate fa chiudere il ristorante etnico aperto solo qualche giorno fa. L'ordinanza è arrivata questa mattina, venerdì 13 settembre, dopo il sopralluogo della Polizia locale.

Carnate: mancano i documenti, chiude il ristorante etnico

L’attività di ristorazione di via Roma, nel cuore del quartiere Stazione, aveva aperto solo qualche giorno fa, ma era stata accompagnata da una serie di polemiche: ora invece ecco la chiusura momentanea. Nel dettaglio gli agenti guidati dal responsabile Claudio Puglisi hanno riscontrato la mancanza di alcuni documenti necessari per il regolare svolgimento dell’esercizio. Motivo per cui è stata disposta la chiusura temporanea dello stesso, fino a quando i titolare non si rimetteranno in regola con le autorizzazioni.

Stop all'attività, scatta la sanzione

In aggiunta, la Polizia locale ha anche elevato una sanzione amministrativa tra i 3 e i 5mila euro come previsto dalla normativa vigente in materia. L’ordinanza di chiusura comunale rientra in un progetto legato alla legalità e alla sicurezza del territorio fortemente voluto dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le Forze dell’ordine che nell'ultimo periodo hanno intensificato la propria presenza nei pressi dello scalo ferroviario.