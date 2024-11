Carnate si è fermata per l'ultimo saluto al dolce sorriso di Giulia

Tutta la comunità di Carnate, oggi pomeriggio, venerdì 15 novembre 2024, si è fermata per l'ultimo saluto alla 14enne Giulia Cerini, volata via per sempre domenica 10 novembre.

Una folla immensa ha affollato la chiesa parrocchiale, stringendosi in un forte abbraccio ai famigliari della giovane: a mamma Ilaria, papà Claudio e al fratello Thomas.

Tantissimi anche i parenti, gli amici, i compagni di scuola del "Vanoni" di Vimercate e di scuola media, amiche di danza e insegnanti delle scuole di Carnate e Vimercate presenti alla cerimonia.

Funerale celebrato dal parroco don Adelio Molteni e iniziato con una lettera che le amiche della scuola di danza di Arcore "Immagine e Danza" hanno voluto dedicare a Giulia. Accanto alla bara color legno, posizionata ai piedi dell'altare, oltre ai fiori, c'erano disegni e lettere che i suoi amici le hanno voluto dedicare.

Una morte che lascia molte domande e poche risposte

Una morte assurda e senza un perché, che lascia molte domande e poche risposte. Una prematura scomparsa che ha fatto sprofondare tre comunità nel lutto: quella di Carnate, dove la giovane 14enne Giulia Cerini è cresciuta e viveva; quella di Vimercate che frequentava per via degli impegni scolastici (era iscritta all’istituto «Vanoni», dove frequentava la prima classe al Liceo delle Scienze Umane); quella di Arcore dove la giovanissima trascorreva le ore più felici (frequentava la scuola «Immagine Danza») inseguendo il sogno di diventare una bravissima danzatrice e ballerina.

Quello della giovane era anche un volto conosciuto e apprezzato in oratorio. Giulia frequentava assiduamente le attività della parrocchia e la scorsa estate era stata anche animatrice all’oratorio estivo. Sogni spazzati via per sempre domenica mattina, quando il suo dolce sorriso si è spento all’ospedale «De Marchi» di Milano dove si trovava ricoverata da diversi giorni dopo essere stata colpita dalla mononucleosi.

Le parole del parroco

Parole cariche di significato quelle pronunciate dal parroco don Adelio durante l'omelia.