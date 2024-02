Carnevale a Desio, modifiche temporanee alla viabilità

Si avvicinano i festeggiamenti per il Carnevale a Desio. Il Comune in queste ore ha emesso un’ordinanza che prevede nella giornata di sabato 17 febbraio 2024, in cui si terrà la tradizionale sfilata, la pedonalizzazione di alcune zone del centro, dalle ore 14 alle 19 (e comunque sino al termine dell’evento).

Carnevale a Desio, come cambia la viabilità

L'ordinanza prevede il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, con eccezione dei mezzi di emergenza e di quelli appartenenti alle Forze dell’Ordine, oltre ai trasporti deputati alle attività logistiche di montaggio e posizionamento di attrazioni e bancarelle autorizzate, sulle vie:

• via Garibaldi, nel tratto compreso tra via Grandi e piazza Conciliazione;

• Corso Italia, nel tratto compreso tra piazza Conciliazione e via XXIV Maggio;

• via Tripoli, nel tratto compreso tra le vie D’Adda e Garibaldi.

Il programma per il Canrvale 2024

Anche quest’anno Desio si vestirà di allegria in occasione del Carnevale 2024 con un programma ricco di momenti di condivisione e dove grandi e piccini potranno passare ore spensierate insieme.

Venerdì 16 Febbraio 2024 presso Lo Spazio Stendhal (Villa Tittoni - Via Lampugnani 62 – dalle ore 10.00 alle ore 12.00) è in programma un evento gratuito dal titolo: “Ti conosco Mascherina” rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni per esplorare le origini del carnevale, scoprire alcune delle sue più famose maschere e divertirsi a crearne di coloratissime. L’evento organizzato da Stripes e Mondovisione, rientra nel programma realizzato nell’ambito dell’iniziativa “Restiamo Insieme” – promossa e finanziata da Regione Lombardia.

Sempre venerdì 16 febbraio 2024 dalle ore 17,00: spettacolo d’animazione teatrale del Collettivo Clown dal titolo: “Gugu il cavernicolo” rivolto a bambini dai 6 agli 11 anni (Ingresso Gratuito fino ad esaurimento posti)

La festa in piazza

Il ricco programma prosegue anche sabato 17 febbraio 2024: dalle ore 15,00 alle ore 18,00 tutti in Piazza Conciliazione per un pomeriggio divertente colorato con le mitiche mascotte del carnevale e la parata dei supereroi. Il tutto allietato da DJ con animazione a cura degli animatori degli oratori desiani.

(foto copertina: archivio)