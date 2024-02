Carta d'identità elettronica: a Desio tempi ridotti per averla e avviso diretto con l'app Io. Grazie a una rimodulazione del servizio si è passati da 90 a 60 giorni.

A Desio ridotti i tempi per avere la carta d'identità elettronica

Buone notizie in merito al rilascio delle carte d’identità elettroniche nel Comune di Desio. I tempi di attesa sono diminuiti, grazie ad alcune rimodulazioni intraprese dal servizio SpazioCOMUNE e al contatto diretto, nonché immediato, con i cittadini il cui documento risultava scaduto o in scadenza nel breve termine.

“I tempi di attesa per il rinnovo delle carte d'identità sono diminuiti di molto – spiega l’assessore ai servizi Demografici, e vicesindaco Andrea Villa – passando da 90 a 60 giorni circa, grazie a una rimodulazione del servizio, con l'obiettivo di proseguire su questa direzione e arrivare a una riduzione ulteriore. Continuano inoltre a essere garantite le urgenze per chi ha necessità di avere in tempi brevi il documento perché già scaduto, smarrito, rubato o per chi ne ha bisogno per motivi di viaggio o lavoro e non può attendere i tempi di consegna della carta elettronica. In questi casi i cittadini che documentano l’urgenza hanno possibilità di prenotare un appuntamento con carattere prioritario quasi nell’immediato”.

Entro l'anno un nuovo servizio per i cittadini

Inoltre, entro l’anno verrà attivato un nuovo servizio per i cittadini: “Coloro che hanno installato sul proprio cellulare la app dei servizi pubblici IO, potranno ricevere un alert con avviso di scadenza della carta di identità, per prenotare in tempo un appuntamento. In attesa dell’attivazione del nuovo servizio per le carte di identità, invito i cittadini a monitorare la scadenza del proprio documento”, continua Villa. Intanto, “prosegue per il nostro Ente il percorso di completamento della transizione digitale per trasportare i servizi verso uno sportello sempre più informatizzato – conclude l’assessore all’Innovazione e Amministrazione digitale Andrea Civiero - Il Comune di Desio ha anche partecipato al bando Pnrr ‘Adozione app IO’ con un progetto ad hoc sull’obiettivo PA Digitale, quale principale punto di contatto tra Enti e cittadini per la fruizione dei servizi pubblici digitali”.