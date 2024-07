Cartelli, chiusura dei varchi e vigilanza privata per impedire le incursioni nell'ex ospedale

Cartellonistica per ribadire il divieto di accesso, chiusura dei varchi, vigilanza privata: tre ingredienti per la ricetta di messa in sicurezza del vecchio ospedale di Vimercate.

Incursioni, vandalismi e incendi nell'ex ospedale abbandonato

Come annunciato, a seguito dei tanti episodi di incursioni non autorizzate, vandalismi e incendi, nella giornata di ieri, martedì 2 luglio, il sindaco di Vimercate Francesco Cereda ha incontrato la dirigenza di Asst Brianza (proprietaria dell'ex ospedale), alla presenza del direttore generale Carlo Tersalvi.

Tutto fermo da 15 anni

La struttura, come noto, è abbandonata a se stessa da quasi 15 anni in attesa della vendita delle aree che consentiranno di dare il via libera al Piano integrato di intervento, che prevede l'abbattimento del vecchio nosocomio e la nascita di un nuovo quartiere residenziale con servizi annessi.

Sul tavolo dell’incontro la questione sicurezza dell’area ex-ospedale e in particolare del monoblocco, delle vecchie medicine e delle altre strutture adiacenti. Gli ultimi fatti di cronaca hanno portato alla luce un intensificarsi di attacchi vandalici e di incursioni in un’area di proprietà di Asst Brianza.

Un incontro proficuo, fa sapere l'Amministrazione comunale, nel quale sono emerse una serie di azioni che Asst metterà in campo.

Tre azioni per la messa in sicurezza

In primo luogo, verrà realizzato un intervento sulla cartellonistica per evidenziare il divieto di ingresso ai cittadini e a tutte le persone non autorizzate. Nel frattempo, Asst valuterà anche come intervenire sui vari varchi di accesso lungo il perimetro dell’area per metterli in sicurezza e impedire fisicamente l’accesso; infine c’è l’intenzione di attivare un servizio di vigilanza privato per monitorare con più attenzione tutta l’area.

Il sindaco: "Necessario impedire le incursioni"

“Ringrazio Asst per l’incontro e la disponibilità ad intervenire - spiega il sindaco Francesco Cereda - È importante che si lavori in questa direzione, provando a rendere più difficile la penetrazione all’interno dell’area. Tutto questo naturalmente in attesa che le procedure per l’alienazione vadano in porto e che il nuovo proprietario possa quindi procedere con l’intervento che demolirà e riqualificherà tutta l’area”.

Il direttore di Asst: "Incontro proficuo"