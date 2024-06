Ancora un incendio nel vecchio ospedale abbandonato

Ancora fiamme nell’ex ospedale di Vimercate.

L'ennesimo incendio nell'ex ospedale di Vimercate

Un incendio, l’ennesimo, è scoppiato nel pomeriggio di oggi, venerdì 21 giugno. L’allarme è scattato verso le 17 quando alcune persone hanno notato una densa colonna di fumo nero levarsi dal tetto del monoblocco dell’ex ospedale cittadino chiuso da quasi 15 anni e abbandonato a se stesso.

In posto diversi mezzi dei Vigili del fuoco

In pochi minuti sul posto sono arrivati diversi mezzi dei Vigili del fuoco, la Polizia locale e i Carabinieri. I pompieri sono riusciti ad entrare all’interno del comparto dell’ex nosocomio e a raggiungere il tetto della struttura principale.

Fiamme in una stanza dell'ultimo piano del monoblocco

Qui hanno accertato che le fiamme si erano propagate all’interno di una stanza di degenza dell’ultimo piano. In pochi minuti hanno avuto la meglio dell’incendio. Ignote al momento le cause del rogo.

L'ennesimo episodio in una situazione di totale degrado e abbandono

Si tratta, come detto, dell’ennesimo episodio di questo tipo (il precedente solo un paio di settimane fa) che si aggiunge ad una situazione di assoluto degrado e abbandono. Un luogo diventato anche riparo per sbandati e senza tetto che bivaccano all’interno. Tanti anche i raid vandalici. In attesa che il Piano integrato di intervento, che prevede l’abbattimento del vecchio ospedale, prenda finalmente avvio dopo 15 anni di attesa.