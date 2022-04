Casa di riposo di Brugora, il Cda torna al completo

Besana

Il sindaco Emanuele Pozzoli ha nominato la direttrice operativa del Consulto Formativo Brianza

E’ Roberta Montebello Di Silvestro, direttore operativo del Consulto Formativo Brianza, il nuovo membro del Consiglio di amministrazione della fondazione «Giuseppina Scola» di Brugora, a Besana in Brianza.

Il Cda torna al completo

E’ stato il sindaco Emanuele Pozzoli, secondo quanto dispone lo statuto della casa di riposo, a nominarla con decreto, preferendola agli altri tre candidati in lizza sulla base delle «pregresse esperienze professionali in qualità di gestore amministrativo in ambito sanitario, sia nel settore pubblico che privato, particolarmente indicate all’attività della fondazione». La professionista ha già avuto modo di operare a Besana, guidando, con il CfB ed il suo braccio operativo, il Consulto formativo servizi, il punto tamponi drive through allestito al centro sportivo nel novembre del 2020.

A dicembre le dimissioni del dottore

Roberta Montebello Di Silvestro prende il testimone da Flaviano Romanò, conosciuto medico condotto che lo scorso dicembre aveva presentato le dimissioni dal Cda della «Scola», in contemporanea con l’addio al Consiglio comunale, nel quale sedeva da capogruppo della Lega. Cda che ora si va nuovamente a completare con i cinque membri - il presidente Luisa Villa, la psicologa Chiara Porro, l’avvocato Mauro Arrigoni, l’architetto Davide Cereda - e il rappresentante dei sostenitori, il commercialista Andrea Barzaghi che presiede anche la rsa «Residenza Amica» di Giussano.