Caso di Dengue a Desio, scatta la disinfestazione straordinaria. La comunicazione è partita dagli uffici comunali, attraverso il sito e la pagina Facebook. "Nessun allarmismo, chiediamo la collaborazione dei cittadini".

Caso di Dengue, al via i trattamenti

Questo il messaggio ai desiani: "Si avvisa la cittadinanza che a seguito di segnalazione di un caso di Dengue, da parte di Ats Brianza, avranno luogo interventi straordinari di disinfestazione adulticida, larvicida e rimozione di focolai larvali nelle seguenti vie: via Diaz, via XX Settembre, via Fratelli Cervi, via Fiume, via Leopardi, via Baracca, via Matteotti, via Monsignor Cattaneo, via Vico, via Colombo, via Trento, via G. Leopardi, via Cadorna e nell'area verde del cimitero vecchio. I trattamenti verranno eseguiti nella fascia oraria da mezzanotte alle cinque per tre giorni consecutivi, a partire dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 12, alle 5 di giovedì 13 giugno, quindi giovedì 13 giugno dalla mezzanotte alle 5 di venerdì 14

giugno, e venerdì 14 giugno dalla mezzanotte alle 5 di sabato 15 giugno. In caso di condizioni meteo avverse e di pioggia i trattamenti saranno rinviati al primo giorno utile.

Le precauzioni da adottare

Il Comune indica alcune precauzioni da adottare durante il trattamento: bisogna restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, e così via) con teli di plastica. Considerato che per effetto ne deriva che i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli si raccomanda, prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta dagli orti o proteggere le piante con teli di plastica. Una volta concluso il trattamento, ci sono altre indicazioni a cui attenersi: utilizzare le aree a cortile private dopo cinque ore, rispettare un intervallo di almeno 30 giorni prima di raccogliere o consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi e lavarle abbondantemente, procedere con l’uso di guanti lavabili o a perdere alla pulizia di mobili e suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno, che siano stati esposti al trattamento. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

"Nessun motivo di allarmismo"

Ai cittadini, insieme alle raccomandazioni da seguire durante la disinfestazione straordinaria, anche l'invito al rispetto dell'ordinanza sindacale e l'indicazione delle misure per difendersi dalle punture delle zanzare del ministero della Salute che si possono trovare sul sito del Comune all'indirizzo https://www.comune.desio.mb.it/it/news/1680760. Dagli uffici si ribadisce che non c'è motivo di allarmismo e si ringraziano i desiani per la collaborazione. Poche settimane fa un altro caso era stato segnalato anche a Carate.