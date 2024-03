Caso Ilaria Salis, incontro pubblico con il padre

In città per raccontare ancora una volta il dramma che sta vivendo la figlia e quanto, da padre, sta facendo nella battaglia per riportarla a casa. Appuntamento da non perdere questo venerdì, 15 marzo, a Vimercate, nell’auditorium della biblioteca civica.

Incontro pubblico a Vimercate con Roberto Salis

Alle 18 interverrà, in occasione di un incontro pubblico, Roberto Salis, padre di Ilaria, l’insegnante monzese di 39 anni che, come noto, è detenuta in Ungheria da più di un anno, in attesa di processo, in quanto accusata insieme ad altri del pestaggio di alcune persone in occasione di una manifestazione neonazista a Budapest.

Organizzato da "Indipendenti di sinistra"

L’incontro è organizzato dal gruppo "Indipendenti di sinistra", rappresentato in Consiglio comunale da Federica Villa che presenterà la serata. Ad intervistare Roberto Salis sarà il giornalista e scrittore vimercatese Alfredo Somoza.

"Occasione importante"