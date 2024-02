"Caso Speranza" archiviato, l'assessore Varisco: "Una vicenda travagliata che ha segnato il mio percorso umano"

L'Amministrazione comunale villasantese ha agito correttamente nel rispetto delle norme e non poteva fare altrimenti. E' questo, in sostanza, il commento dell'assessore alle Politiche sociali di Villasanta Laura Varisco a seguito della decisione dell'Anac di archiviare la procedura sanzionatoria nei confronti della cooperativa sociale La Speranza.

La decisione dell'Anac

ll Consiglio dell’autorità anti corruzione (Anac), ricordiamo, nei giorni scorsi ha archiviato la procedura sanzionatoria contro la cooperativa "La Speranza" di Villasanta. Dunque le dichiarazioni false dichiarate dalla stessa in occasione della partecipazione al bando per il Trasporto sociale, come sottolineato nella decisione del Consiglio Anac, non sono state giudicate meritevoli di sanzioni.

Il procedimento sanzionatorio era stato aperto nell'estate dello scorso anno a seguito della segnalazione pervenuta direttamente all'Anac dagli uffici comunali. Il sodalizio guidato da Rosa Bianca Corno, dunque, può tirare un sospiro di sollievo: rischiava l’interdizione dalle future gare pubbliche e fino a 50mila euro di multa.

"Si chiude una vicenda travagliata che ha segnato il mio percorso umano"

"Prendo atto dell'esito del procedimento nei confronti della Cooperativa La Speranza. Anac, pur a fronte della "comprovata falsa dichiarazione prodotta dalla Cooperativa" ha ritenuto di disporre l'archiviazione del procedimento poiché da tale condotta la Cooperativa non ha tratto alcun beneficio, essendo di fatto già stata esclusa dalla procedura di accreditamento per il trasporto sociale, esclusione disposta dagli uffici a seguito della decisione del TAR Lombardia. Esprimo soddisfazione, pertanto, per il corretto operato dell'Amministrazione Comunale e dei suoi uffici che hanno operato nel puntuale rispetto delle norme. Con questa sentenza si chiude, quindi, una vicenda travagliata che ha pesantemente segnato il mio percorso umano e politico ma rispetto alla quale, posso dire con serenità, di avere agito con assoluta correttezza e trasparenza".

Cosa dice la delibera di Consiglio dell'Anac?