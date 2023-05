Cavenago e lo strano caso del "consigliere inesistente". In paese tiene banco la vicenda di Daniele Galbiati, esponente di minoranza che non ha mai preso parte ai lavori del Consiglio comunale.

"Il consigliere inesistente"

Se fossimo in un racconto di Italo Calvino, potremmo intitolarlo "Il consigliere inesistente". Ha dell’incredibile la vicenda che vede protagonista l’esponente di minoranza Daniele Galbiati: il membro di "Insieme per Cavenago-Lega", infatti, in oltre un anno non si è mai presentato in Consiglio comunale, nemmeno nel giorno del suo insediamento, avvenuto nel febbraio del 2022. L’uomo, lo ricordiamo, ha preso il posto di un collega dimissionario (Laura Corsini), ma da allora non si è mai seduto sui banchi di minoranza. Una situazione paradossale, che aveva già fatto sbottare il sindaco Davide Fumagalli nel settembre dello scorso anno, quando il primo cittadino cavenaghese aveva così sottolineato l’ennesima assenza di Galbiati.

"Durante l’ultima seduta consiliare, in cui affrontavamo importanti temi di bilancio, abbiamo constatato che un nuovo consigliere di minoranza è risultato assente ingiustificato per la quarta volta consecutiva - aveva dichiarato il sindaco - A oggi, a distanza dall’accettazione dell’incarico, il consigliere non ha mai preso parte a una sola seduta del Consiglio comunale".

Il commento del capogruppo Davide Baragetti

Da allora, le assenze consecutive sono diventate addirittura dieci. Sulla vicenda è intervenuto anche il capogruppo di minoranza Davide Baragetti, esponente della Lega.

"So che le sue assenze sono motivate da impegni di lavoro, ma non saprei cos’altro aggiungere - commenta l’esponente del Carroccio - Anche a livello di partito non è possibile prendere provvedimenti, dal momento che Galbiati non è iscritto alla Lega. Fa parte della minoranza, ma dei quattro esponenti del nostro gruppo l’unico iscritto al Carroccio sono io".

