Ferragosto porta in dote un regalo alla comunità di Cavenago : nella giornata di ieri, giovedì 15 agosto, è stata infatti ufficialmente inaugurata la casetta dei libri nel parco di Villa Stucchi.

Cavenago: inaugurata la casetta dei libri nel parco

Il taglio del nastro è avvenuto durante il pic-nic di Ferragosto. Il sindaco Giacomo Biffi e i consiglieri Lorenzo Lanzanova e Paola Montalbano hanno inaugurato la nuova casetta dei libri in Villa Stucchi, un luogo che grazie ai volontari del “Giardino di Peter Pan” continua a proporre iniziative aggregative, ludiche e culturali e a rappresentare un punto di riferimento per il paese.

Come funziona la casetta dei libri

La casetta dei libri sarà utilizzata per il cosiddetto "book sharing". Si tratta insomma di una piccola libreria in cui la gente può lasciare i propri libri, prendendone in cambio altri. La regola è una sola: quando si prende un libro è importante restituirlo, oppure lasciarne un altro a disposizione del prossimo lettore.