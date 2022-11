Cavenago, inaugurato ufficialmente il nuovo centro sportivo

Due campi in erba sintetica di ultima generazione e un commovente omaggio allo storico presidente Giancarlo Baccaro. Nella giornata di ieri, martedì 1 novembre 2022, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo centro sportivo del Cavenago calcio.

Un'opera da oltre 600.000 euro

Un'opera da oltre 600.000 euro, la più onerosa tra quelle inaugurate nel corso dell'Amministrazione Fumagalli. Due nuovi campi in sintetico di ultima generazione, a 11 e a 7, e tante migliorie per un centro sportivo che ora si presenta riqualificato sotto ogni punto di vista. C'è di che essere soddisfatti in casa Cavenago calcio: nella giornata di ieri, martedì 1 novembre 2022, la società giallorossa ha ufficialmente inaugurato il "nuovo" centro sportivo, alla presenza di tantissimi sostenitori e di diversi membri dell'Amministrazione comunale. Tra loro, ovviamente, anche il sindaco Davide Fumagalli, per tanti anni colonna portante della società prima di indossare la fascia Tricolore.

"Per me è una grande emozione essere qui oggi - ha spiegato il sindaco di Cavenago prima di procedere con il taglio del nastro della struttura - Ho calcato l'erba di questo campo per la prima volta nel 1989 e ho proseguito con il mio impegno fino al 2018: ogni volta che vengo qui mi sento a casa. Mi inorgoglisce inaugurare questa struttura, per cui l'Amministrazione comunale ha investito circa 600.000 euro: si tratta dell'investimento più importante effettuato da quando ci siamo insediati e siamo contenti di averlo fatto a sostegno di una delle realtà più importanti e serie del nostro paese. Il Cavenago calcio può contare su un numero altissimo di iscritti e speriamo che i miglioramenti apportati al centro sportivo possano migliorare ulteriormente il servizio offerto".

A fianco del sindaco Fumagalli e del presidente del sodalizio giallorosso Paolo Sotgiu non poteva mancare il consigliere comunale con delega allo Sport Michela Rigato, da sempre a fianco alle realtà sportive del territorio.

"Non è stato semplice tagliare questo traguardo, i momenti difficili non mancati, ma siamo soddisfatti e orgogliosi di essere qui oggi. Consegniamo alla società un centro sportivo degno di questo nome, in cui poter trasmettere ai ragazzi quei valori che solo lo sport riesce a veicolare. Un grazie anche all'ufficio tecnico e all'azienda che si sono occupati della realizzazione del campo, consegnato nei tempi previsti".

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

L'intitolazione allo storico presidente

Il momento più toccante del pomeriggio è stata sicuramente l'intitolazione allo storico presidente del Cavenago calcio Giancarlo Baccaro, scomparso nell'aprile del 2021 a 75 anni. Sconfitto dal Covid, l'ex numero uno giallorosso ha guidato la società per tantissimi anni, diventando un punto di riferimento importante per tutto il mondo del volontariato cavenaghese.

"Da oggi questo luogo si chiamerà "Centro sportivo Giancarlo Baccaro" - ha spiegato commosso il sindaco Davide Fumagalli svelando la targa commemorativa che verrà apposta all'ingresso del campo di via De Coubertin - Quando siamo partiti con i lavori di riqualificazione della struttura io e l'attuale presidente Sotgiu abbiamo subito pensato a Giancarlo, a tutto quello che ha fatto per questa società. Ha saputo incarnare appieno i valori di questa società, trasmettendoli ai tanti ragazzi che sono passati da Cavenago. Il suo impegno costante meritava di essere celebrato e crediamo che questo sia il modo migliore. Per tutti noi è stato il Presidente con la P maiuscola".

Il sindaco Fumagalli e il presidente Sotgiu hanno svelato la targa celebrativa assieme al figlio di Giancarlo, Massimo Baccaro. Visibilmente commosso, l'uomo ha ringraziato la società e l'Amministrazione comunale, ricordando il grande impegno del padre sia come volontario del Cavenago calcio che in generale nell'ambito dello sport locale.