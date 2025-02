Cavenago si stringe per l'ultimo saluto a Paolo Bellazzi

La comunità di Cavenago, quella che l’ha visto crescere, la famiglia che l’ha sempre amato e sostenuto, gli amici più cari che gli sono sempre stati vicino, i colleghi con cui ha condiviso l’esperienza lavorativa, i compagni di pedalata con cui usciva ogni settimana e quelli con cui amava camminare in montagna. Non mancava nessuno nel pomeriggio di oggi, sabato 15 febbraio, nella chiesa parrocchiale cittadina per l’ultimo saluto a Paolo Bellazzi, l’uomo di 48 anni scomparso sulla Grignetta insieme al suo amico e collega di lavoro Cristian Mauri (il cui funerale si é tenuto nella mattinata di oggi al centro sportivo di Vimercate in forma civile).

L’uomo è stato ricordato con delle belle parole nel corso dell’omelia da don Gianni Mariani, che ha officiato la cerimonia:

“Non siamo fatti per la morte e per la tristezza, ma per la felicità e in quella felicità ci ritroveremo tutti. Il nostro fratello Paolo é morto prematuramente lasciando un vuoto in tutti noi. Ora sentiamo tutti la sua mancanza. Paolo aveva però la passione per le cose belle, come per la montagna. Una passione che ci accomuna. Paolo conosceva la fatica che si prova per arrivare in vetta. Conosceva anche la gioia del raggiungere la cima e quella del riposo. Anche se ora il dolore per questa scomparsa é ancora vivo tra noi, dobbiamo sapere che ci ritroveremo tutti un giorno nella felicità. Perché non siamo stati fatti per la morte e la tristezza. Ma per la gioia e la felicità”.