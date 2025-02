Vimercate si ferma per l'ultimo saluto a Cristian Mauri

L'ultimo saluto sul campo che ha calcato centinaia di volte, tra i famigliari, gli amici di sempre, gli amministratori comunali e tantissima gente.

In tantissimi alla "Leon Arena" per l'addio a Cristian Mauri

Tutto esaurito, questa volta non per un'evento sportivo, nella mattinata di oggi, sabato 15 febbraio, alla Leon Arena, centro sportivo di via degli Atleti, a Vimercate, dove si sono tenuti i funerali civili di Cristian Mauri, il 48enne morto sulla Grignetta insieme all'amico e collega di lavoro, Paolo Bellazzi, coetaneo di Cavenago (i suoi funerali si terranno oggi alle 14.30 nella chiesa del paese).

Presenti in tantissimi, compresi centinaia di bambini dell'Ac Leon, oltre a dirigenti e allenatori delle due squadre di calcio in cui Cristian ha allenato per lungo tempo: la Dipo Vimercate e la Leon appunto.

Lo conoscevano tutti molto bene Cristian, che amava stare in compagnia e brindare con il suo aperitivo preferito: il campari. Da qui l'idea dei suoi amici di allestire proprio sul campo da calcio, oggi, una tavolata con centinaia di bottigliette del noto aperitivo.

Sulla bara poi la maglia dell'Inter, la sua squadra del cuore.

La cerimonia è iniziata con alcune canzoni mentre il maxischermo allestito sul campo da calcio proiettava diverse foto del 48enne. Poi l parole della moglie racchiuse in una lettera e pronunciate da un'amica di famiglia. Parole emozionanti, cariche di dolore ma anche di profondo amore nei confronti di Cristian e di gratitudine per tutti coloro - soccorritori e Forze dell'ordine - che hanno fatto il possibile, ininterrottamente, per salvarlo.

E poi ancora le parole del presidente della Leon, Bruno Presezzi, che ha ricordato i sorrisi di Cristian e i suoi scherzi goliardici e che ricordando l’attività di allenatore ha detto:

"Cristian Ha dato tanto amore ai nostri bambini" "Abbiamo voluto la cerimonia qui perché questa è la sua casa e lo sarà per sempre"

Tra i ricordi quello di Davide Redaelli, presidente di Madesport, l’associazione che ogni anno organizza la Corsa dei Campanili che Cristian aveva ideato qualche anno fa e poi ancora le parole dei colleghi di lavoro della Ste, la ditta dove lavoravano sia Cristian che Paolo Bellazzi.

Il saluto dei bambini della Leon e di Javier Zanetti

Nel corso della mattinata sul palco sono saliti anche i bambini dell'Ac Leon che hanno salutato così il loro ex allenatore

Molto toccanti anche le parole del presidente dell'Inter ed ex capitano nerazzurro Javier Zanetti intervenuto che, tramite un videomessaggio si è rivolto al figlio di Cristian

La cerimonia si è chiusa infine con un grande brindisi con 1.400 Campari: il suo aperitivo preferito. Su un tavolo sono state posizionate le piccole bottigliette in vetro che i presenti hanno preso e levato verso il cielo ricordando il loro amato Cristian.

La vicinanza alla famiglia

Una tragedia quella di Cristian, che ha colpito profondamente la città (il sindaco Francesco Cereda ha anche proclamato il lutto cittadino) che si è stretta alla moglie Elisa, il figlio Riccardo, la sorella Sonia e i nipoti.

Grande sportivo, è stato l'ideatore de "La Corsa dei campanili"

Cristian, nato e cresciuto a Vimercate, era conosciutissimo soprattutto nel mondo dello sport. Allenatore di calcio prima alla Dipo e poi alla Leon, grande appassionato di ciclismo e corsa, è stato l'ideatore, come già detto, della mitica "Corsa dei Campanili" che ogni primavera richiama a Vimercate migliaia di persone.

L'ultima fatale salita sulla Grignetta

E poi quella recente passione per la montagna nata da un'altra tragica scomparsa, quella nel 2023 dell'amico Alessandro Aceto. Raggiungere, come Cristian e Paolo avevano fatto, purtroppo per l'ultima volta sabato 8 febbraio, la cima della Grignetta era ormai un rito per ricordare "Ace".