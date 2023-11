"C'è posto solo per l'amore": giovane musicista dedica un brano a Giulia Cecchettin

Una canzone dedicata a Giulia Cecchettin, la ventiduenne di Vigonovo ennesima vittima di femminicidio.

A scriverla Tommy Mauri, giovane musicista di Carate Brianza, finito alla ribalta nel settembre del 2022 dopo la vittoria ottenuta al contest internazionale dedicato a Bruce Springsteen grazie a una straordinaria reinterpretazione con il sassofono di "Spirit in The Night", che conquistò pubblico e giuria tecnica.

Voce e chitarra dedicate a Giulia

Per il brano "C'è posto solo per l'amore" scritto di getto in questi giorni dopo la notizia del macabro rinvenimento del cadavere della studentessa, Mauri ha scelto solo voce e chitarra. Un invito rivolto soprattutto ai giovani come lui a farsi sentire, a dire no alla violenza contro le donne.

"Giulia, quanto rumore che hai fatto nell'andare via... Ci stai chiamando da qualche parte a fermare questa scia. Giulia, il fallimento dell'uomo porta questo nome: torna a casa appena puoi, c'è posto solo per l'amore...", canta nel ritornello del brano pubblicato sul suo canale You Tube.

E ancora: "Si annodano i fiocchi alle panchine rosse e nonostante tutto mancano risposte. Il senso di sconfitta dell'umanità si mischia con la bestialità. Le note di canzoni e i testi di poesie che ti hanno dedicato senza fantasie non lasceranno spazio a chi giustifica chi uccide senza pietà... Si dice che siano tutti uguali, allora parli chi non è così. La voce può spezzare le catene...".

Nato a Carate, Tommy Mauri studia sax al Conservatorio

Nato e cresciuto in città, dove ha frequentato le scuole, Tommy Mauri studia al Conservatorio di Milano. A suonare aveva iniziato a 8 anni indirizzato dal papà che, fin da quando era piccolissimo, lo aveva indirizzato all'ascolto di ottima musica, tra cui soprattutto quella di Bruce. Ad ispirarlo, in particolare, il magico sax del compianto Clarence Clemons, collabo ratore di Springsteen nella «E Street Band».

Nel 2008 le prime lezioni di sassofono alla scuola di musica della banda cittadina; in seguito, negli anni delle medie e del liceo, le prime esibizioni dal vivo, suonando con diverse formazioni in diverse occasioni: dalle feste di paese agli eventi privati e pubblici in locali e ristoranti, eventi teatrali e festival musicali...

Mauri si è poi avvicinato allo studio di altri strumenti, dalla chitarra al pianoforte, e ha approfondito anche l'aspetto canoro. Dal 2019 è iscritto al Conservatorio Verdi dove continua a studiare sassofono con il maestro Mario Marzi e gli aspetti teorici della disciplina musicale. E’ di due anni fa invece, nel 2020, il suo progetto solistico di cantautorato in italiano dove cerca di far collimare tutte le principali influenze acquisite.