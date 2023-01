«Cena al gusto di accoglienza» per il comitato Cernobyl Brianza

Una cena speciale, al "gusto di accoglienza" per parlare di passato, presente e futuro del Comitato Cernobyl Brianza.

L’appuntamento è per sabato 11 febbraio, alle ore 20, ad Arcore, all’oratorio maschile di via San Gregorio (prenotazione al 3395029652 o 3492817792).

L'evento

Le parole della presidente Tisiot

"Abbiamo un futuro un pò incerto, siamo ormai al terzo anno in cui i bambini, che abbiamo sempre sostenuto, probabilmente non verranno - ha raccontato la presidente del sodalizio Milena Tisiot - La pandemia prima e la guerra poi hanno reso impossibile l'accoglienza. Non ci siamo fermati ed in occasione della cena dell' 11 febbraio vogliamo raccontare ai nostri sostenitori ciò che abbiamo fatto in questi anni di stop e quello che vorremmo fare. Vi aspettiamo quindi numerosi per gustare buon cibo e aprirci al futuro".

"Accoglienza ...sospesa"

Viaggi di risanamento. È così che vengono chiamati i mesi che i bambini e ragazzi ucraini e bielorussi, provenienti dalle aree colpite dalla catastrofe nucleare di Chernobyl del 1986, trascorrono in Italia, anche ad Arcore, tra l’affetto e la cura di famiglie affidatarie. Sono più di 35mila i minori che arrivano dai territori contaminati per disintossicarsi dalle scorie radioattive, tra cui Cesio e Plutonio, tracce ancora troppo presenti di una tragedia indelebile, assorbite nell’organismo anche della generazione successiva al disastro. Il programma è iniziato per i bambini di allora e delle generazioni successive, anche se accompagna nella crescita quelli che nel frattempo diventano ragazzi. E anche chi oggi è un giovane adulto in molti casi ha tenuto un contatto più o meno stretto con le famiglie italiane. Così come avviene da più di trent’anni all’interno del "Comitato Cernobyl della Brianza".

Tutto questo è stato organizzato fino allo scoppio della pandemia e, successivamente, dello scoppio della guerra. Ma i volontari sperano di poter ritornare in quei territori per dare una mano alla popolazione.

Lo scorso anno il comitato aiutò le famiglie arcoresi in difficoltà

Nel corso del 2022, ricordiamo, il direttivo del comitato presieduto da Tisiot decise di donare 5mila euro alle famiglie arcoresi in difficoltà economica.

"Ogni Natale, offrendo panettoni, raccogliamo fondi per le nostre attività ma nel corso del 2020, a causa del Covid, non abbiamo potuto ospitare i bambini", ha concluso la presidente. Da qui la decisione del direttivo di sostenere la comunità arcorese e di ritornare alla comunità stessa 5000 euro che non hanno potuto donare attraverso l’ospitalità.