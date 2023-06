Ceniamo insieme per l'Emilia Romagna

Una raccolta fondi a Triuggio a sostegno delle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna.

Una cena per l'Emilia Romagna

Il Gruppo Let's Go e la Cooperativa di Canonica, in collaborazione con il Comune, organizzano una serata solidale per aiutare le popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dalla recente alluvione. Si tratta di una cena in programma venerdì 23 giugno, alle 20, presso l'area parco giochi di via Aldo Moro (in caso di maltempo la cena si svolgerà regolarmente). Il menù prevede un antipasto a base di cous cous vegetariano e bruschetta al pomodoro, due primi piatti, risotto giallo con luganega e tagliatelle al ragù, un secondo di costine con patatine, dolce e caffè. La cena è gratis per i bambini fino a 10 anni. La prenotazione è obbligatoria entro il 22 giugno presso bar Gatti (0362.971046) e Gogo bar (351.7218706). Ospite della serata Davide Ranalli, sindaco di Lugo, in provincia di Ravenna.

A Canonica l'aperitivo solidale

Un'iniziativa simile è stata organizzata domenica 4 giugno, al Gogo bar dalla Cooperativa di Canonica e dal Partito democratico di Triuggio. Presenti circa un'ottantina di persone e il ricavato è stato devoluto al Comune di Lugo, per aiutare uno dei territori più colpiti dall'alluvione. "Come circolo PD Triuggio abbiamo voluto, come fatto in altre occasioni, portare la nostra solidarietà e il nostro affetto a tutta la comunità Emiliano Romagnola e nello specifico a Lugo e al suo sindaco, Davide Ranalli, che oltre che un amico è uno dei tanti amministratori italiani che ogni giorno è impegnato con testa e cuore per la sua comunità" il commento del segretario locale del Partito democratico, Lorenzo Sala, che durante si è collegato col sindaco di Lugo per una testimonianza diretta.

Raccolta aiuti per l'Emilia

Prosegue la raccolta di materiali promossa dal triuggese Alessandro Riva e dal macheriese Matteo Verga per conto dell'associazione "Un cuore per la vita". Dopo aver raccolto alimenti a lunga conservazione, materiali per l'igiene personale e la prevenzione, oggetti per la pulizia, i volontari ora stanno rispondendo a richieste specifiche: "Abbiamo già un paio di camere e soggiorni da consegnare, dobbiamo raccogliere cibo per celiaci e intolleranze varie, oltre a lavatrici, elettrodomestici vari, che molto probabilmente consegneremo il 2 luglio. A 11 anni di distanza dal sisma, l’Emilia è ancora in ginocchio: non possiamo distogliere lo sguardo" il messaggio di Alessandro e Matteo, che si sono subito attivati per iniziare una raccolta di materiale da destinare agli alluvionati.

