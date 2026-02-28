Cent’anni di attività e passione per il calcio: benemerenza della Figc all’Ac Meda

Oltre un secolo di attività ininterrotta a Meda, oltre un secolo di passione per il calcio. L’Ac Meda 1913 è una delle 81 società premiate oggi, sabato 28 febbraio 2026, a Roma durante la cerimonia di consegna delle benemerenze Figc-Attività Giovanile Scolastica-Lega Nazionale Dilettanti.

Benemerenza della Figc all’Ac Meda

Un evento celebrativo, ma anche un momento di riconoscimento istituzionale verso chi, nel tempo, ha garantito continuità al sistema del calcio dilettantistico. E l’Ac Meda, con i suoi 113 anni, è stato premiato tra i 30 club più longevi, quelli che hanno raggiunto il traguardo del secolo di vita (riconoscimenti sono andati anche alle società LND con alle spalle 75, 50, 40, e 30 anni di attività).

Una grande soddisfazione per Gigi Cairoli

Una grande soddisfazione per il presidente Gigi Cairoli: