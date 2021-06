Centinaia di blatte invadono Biassono

Con l'arrivo dei primi caldi si presentano puntuali anche le blatte. Un disagio per i cittadini di Biassono.

Invasione di blatte

Il disagio maggiore si registra nei cortili di alcune abitazioni di via Verri. Gli scarafaggi arrivano dai pozzetti collegati con la fognatura di via Cesana e Villa. Alcuni residenti della zona si sono ritrovati il cortile pieno. Come segnalato dagli stessi abitanti, è il terzo anno di seguito che, con i primi caldi, compaiono le blatte. Le immagini sono state pubblicate sul gruppo Facebook "Sei di Biassono se..." insieme ad alcuni commenti: "Noi puliamo e utilizziamo prodotti appositi all'interno del cortile ma sono inutili in quanto gli scarafaggi provengono dalla rete fognaria che collega la corte alla strada quindi se non si interviene anche nelle aree comunali pubbliche è inutile. Siamo invasi, che schifo" uno dei commenti.

L'interrogazione in Consiglio di Biassono Civica

L'argomento disinfestazione è stato affrontato durante l'ultimo Consiglio comunale di lunedì 31 maggio. Sollevato da un'interrogazione presentata dal gruppo consiliare di minoranza "Biassono Civica" in merito all’infestazione di insetti in prossimità di aree verdi pubbliche e private. "La presenza di insetti rappresenta un problema per i cittadini non solo per il fastidio ma anche perché questi insetti possono diventare veicolo di malattie e virus pericolosi per l’uomo e per gli animali domestici. Chiediamo se ci sono e quali sono gli interventi straordinari pianificati per la stagione primavera-estate 2021 con specifica d’intervento e delle sostanze che verranno utilizzate per combattere la proliferazione, il tipo di monitoraggio eseguito sul territorio e l’informazione che verrà data ai cittadini sull’andamento della campagna in itinere - ha spiegato il capogruppo di Biassono Civica, Diego Colombo - Perché il sindaco, Luciano Casiraghi, in Consiglio comunale ha detto che l'Amministrazione comunale avrebbe fatto sei interventi di disinfestazione rispetto ai due degli anni scorsi: il problema è sapere quanti di questi interventi sono già stati eseguiti? Probabilmente, vista la presenza delle blatte, arriviamo tardi".

La risposta del sindaco

"Abbiamo attuato diverse misure e individuato una ditta specializzata di Milano per effettuarle - ha spiegato il sindaco, Luciano Casiraghi, in Consiglio comunale rispondendo all'interrogazione di Biassono Civica - E' stato previsto un incremento di interventi con un calendario programmato. La disinfestazione avviene con posizionamento di pastiglie a lento rilascio nei tombini e l’uso di insetticida liquido nelle aree verdi, con avviso nelle aree in oggetto con posizionamento di cartelli 48 ore prima dell’intervento" .

