Centinaia di messaggi di sostegno per Iva Zanicchi dopo la caduta dalle scale

Centinaia di messaggi di sostegno e incoraggiamento per Iva Zanicchi dopo che, domenica 23 aprile, in serata la cantante è caduta dalle scale.

Iva Zanicchi ha voluto condividere con tutti i suoi followers sul suo profilo Instagram la sua disavventura e anche rassicurare i suoi tanti sostenitori sul fatto che sta bene, dovrà però osservare qualche giorno di assoluto riposo.

La cantante ha fatto tutti gli accertamenti del caso e come spiega lei stessa non dovrebbero esserci conseguenze gravi, forse qualche microfrattura.

"Se posso rimanere a casa bene altrimenti andrò qualche giorno in ospedale. Ve lo volevo preannunciare... vi tengo informati per chi mi vuol bene. Per gli altri pazienza..." ha concluso la cantante che non perde mai l'ironia e il buon umore anche nei momenti più difficili.