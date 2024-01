A Desio centomila euro di danni al centro sportivo per il maltempo. I lavori saranno completati entro aprile.

A Desio centomila euro, strutture distrutte dal maltempo di luglio

Centomila euro la spesa del Comune per i danni della violenta perturbazione del 24 luglio al centro sportivo. I lavori, già avviati, saranno conclusi entro marzo, al massimo aprile. Lo ha annunciato l’assessore ai Lavori pubblici, Martina Cambiaghi, rispondendo al Partito democratico. "Dal mese di settembre è ripresa a pieno regime l’attività sportiva delle associazioni e società sportive che operano negli spazi del Centro sportivo, che si sono trovate a dover fare i conti con diverse problematiche legate ai danneggiamenti e da mesi si trova in uno stato di pessima manutenzione", ha fatto presente Achille Taccagni (Pd), ricordando le segnalazioni da parte dei cittadini "sui disagi che i danni causati dal nubifragio hanno arrecato alle società sportive e ai ragazzi che fruiscono delle strutture".

Ingenti i danni al centro sportivo

L'assessore Cambiaghi ha elencato i danni principali, "ingenti", che gli impianti hanno subito, in particolare i campi da tennis e beach volley (i camini della canna fumaria e le porte dei bruciatori, le porte d’ingresso dei campi, il tetto della casetta di legno del tennis, le reti perimetrali del campo blu e i cancelli, il campo in terra, divelto il tendone che ospitava il camp per i pranzi), le aree verdi (con la caduta di due alberi, la rottura di alcuni giochi e dei tendoni), l’ingresso e gli spogliatoi (con la rottura dei vetri, l’allagamento del piano interrato della palestra e l’intasamento degli scarichi dello spogliatoio 5), oltre al campo centrale (con la rottura delle panchine da gioco, la caduta di due alberi e la caduta di rami nel perimetro della pista), il campo sud (con la caduta di un albero e vari rami, di uno dei pali della luce e di un cancello in acciaio) e del campo da calcio 3 (con la caduta di alberi e il danneggiamento di panchine).

Altri lavori partiranno questa settimana

"Subito dopo il nubifragio l’Amministrazione ha eseguito gli interventi di messa in sicurezza - ha spiegato - Sono stati rimossi alberi e rami caduti, recinzioni e pali abbattuti. Sono stati effettuati interventi di spurghi e di disotturazione della rete fognaria e pozzi perdenti, oltre alla pulizia delle aree. Sono stati eseguiti lavori di ripristino che hanno interessato le panchine, i camini e i bruciatori per il riscaldamento, sono stati sostituti i corpi illuminanti". Gli altri lavori partiranno questa settimana e si concluderanno tra marzo e aprile.