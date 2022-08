Centrato un "5" da oltre 30mila euro

La dea "bendata" ha baciato Biassono con il SuperEnalotto: nel concorso del 2 agosto sono stati centrati quattro “5” del valore di oltre 30mila euro ciascuno.

Centrato un "5" in tabaccheria

Fra le prime tre vincite, per un totale di 90.690 euro, spicca anche quella registrata nella ricevitoria tabaccheria Galbiati di via Cesana e Villa 11 a Biassono, di cui è titolare Ruggero Galbiati. Il Jackpot, nel frattempo, sale ancora toccando quota 247,9 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 244,7 milioni di euro finiti a Montappone, mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.

Vincita record a Verano Brianza

A giugno, alla tabaccheria "La Vergine" di Verano Brianza, in via Comasina, si è registrata una vincita straordinaria: un cliente ha acquistato un biglietto "Maxi miliardario" da 20 euro e ha vinto ben 2 milioni. Il bar tabaccheria di Mario Ratti non è nuovo a certe vincite: la fortuna ha bussato alla porta di diversi clienti che frequentano il locale. Nel 2016, un gratta e vinci acquistato di prima mattina, insieme al caffè, è valso 100.000 euro a un cliente che si apprestava ad andare al lavoro.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 9 agosto 2022.