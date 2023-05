Centri estivi comunali a Desio: al via le iscrizioni. Per asili nido e scuola infanzia: iscrizioni online da lunedì 8 a venerdì 19 maggio. Per la scuola primaria: iscrizioni online da lunedì 8 maggio.

Centri estivi, un servizio per le famiglie

L'obiettivo? Offrire alle famiglie un servizio importante per la ricreazione e l’educazione dei bambini e per garantire la conciliazione dei tempi lavoro famiglia, in particolar modo nei periodi di chiusura degli istituti scolastici. Il Comune di Desio organizza per i prossimi mesi i Centri estivi 2023 rivolti ai bambini che rientrano nelle fasce d’età da zero a 11 anni, già iscritti alle scuole del territorio.

La dichiarazione dell'assessore Civiero

Così dichiara l'assessore alla Pubblica istruzione, Andrea Civiero:

“Miriamo a soddisfare tutte le esigenze, confermando l'ampliamento del periodo proposto come lo scorso anno, dando altresì la possibilità ai genitori di beneficiare di moduli orari diversificati. L’Amministrazione comunale, per sostenere le scuole dell’infanzia paritarie nelle spese riguardanti le proposte estive, ha stabilito di colmare la differenza tra la quota settimanale dovuta dalle famiglie pari a 60 euro e il costo settimanale effettivo del servizio per ogni bambino di 90 euro".

Il campus per i bimbi da 0 a 3 anni

Negli asili nido di via Adamello e via Diaz (per i soli bambini già frequentanti i due nidi) dal 3 al 28 luglio si svolgerà il campus per la fascia da 0 a 3 anni. Per effettuare le iscrizioni occorre collegarsi allo Sportello online del sito comunale e cercare, tra i servizi per l’infanzia, come andare al centro estivo. Il modulo va inviato all’indirizzo protocollo@comune.desio.mb.it a partire da lunedì 8 maggio sino alle 12 di venerdì 19 maggio, allegando la fotocopia della carta d’identità. In caso di esubero d’iscrizioni la precedenza sarà data alle famiglie con entrambi i genitori lavoratori nel mese di luglio. Maggiori dettagli sull’organizzazione del servizio, sul progetto e sulle proposte di gioco, vi verranno, in seguito, illustrate nel dettaglio dalla responsabile del coordinamento pedagogico degli asili nido.

La proposta per i bimbi da 3 a 6 anni

Per chi frequenta la scuola dell'infanzia comunale si terrà a luglio, dal 3 al 21, il campus per la fascia da 3 a 6 anni. Per effettuare le iscrizioni occorre collegarsi allo Sportello online del sito comunale e cercare, tra i servizi per l’infanzia, come andare al centro estivo. Il modulo va inviato all’indirizzo protocollo@comune.desio.mb.it a partire da lunedì 8 maggio sino alle 12 di venerdì 19 maggio, allegando la fotocopia della carta d’identità. La retta prevede una quota settimanale da moltiplicarsi per il numero di settimane per cui si chiede l’iscrizione. Il pagamento deve essere versato in anticipo e la quota non è rimborsabile, anche per frequenze limitate. Il mancato saldo dell’importo comporta l’annullamento dell’iscrizione stessa.

L'offerta estiva nelle scuole d'infanzia

Per informazioni è possibile contattare la segreteria delle scuole dell'infanzia al numero 0362.392.305 oppure via mail a segreteriascuoleinfanzia@comune.desio.mb.it. Anche per i bambini che frequentano le scuole dell'infanzia che non attiveranno i Campus estivi l'offerta estiva proposta nelle scuole dell’infanzia paritarie si realizzerà presso le strutture: San Giuseppe, in via Conciliazione 9, numero telefonico 0362622041 o via mail maternasangiuseppe@tiscali.it; Sacro Cuore in via Don Minzoni 1, numero telefonico 0362622518 o via mail materna.sacrocuore@gmail.com; Umberto I, via Sciesa 20, numero telefonico 0362626793, o via mail infanziaumbertoprimo@gmail.com; il Villaggio dei bambini in via Fogazzaro 1, numero telefonico 0362.621606 o via mail scuolainfanzia.villaggiodeibambini@pedagogia.it.

"Time machine", avventura nel tempo

Per la scuola primaria "Time machine", un'avventura nel tempo, il servizio sarà rivolto ai bambini residenti nel Comune di Desio di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, se con disabilità fino a 14 anni, che frequentano le scuole primarie del territorio cittadino. Gli utenti non residenti saranno accolti a fronte di eventuali posti disponibili. Le attività si svolgeranno nel periodo dal 12 giugno al 28 luglio e dal 4 all' 8 settembre presso il plesso di via Dolomiti 50 dell'Istituto comprensivo di via Tolstoj, in cui coesisteranno attività sportivo/motorie e progetti a taglio ludico/ricreativo/educativo, con una particolare attenzione all’accoglienza e inclusione di minori certificati con disabilità. L’apertura è prevista dalle 8.30 alle 16.30, con ingresso dalle 8.30 alle 9. Il pre-scuola va dalle 7.30 alle 8.30 e il post scuola dalle 16.30 alle 18.

Iscrizioni da lunedì 8 maggio

Le iscrizioni si ricevono solo online a partire da lunedì 8 maggio esclusivamente attraverso la nuova piattaforma: https://sasognigiornoconte.spazioapertoservizi.org/spazioapertoservizi/. Per assistenza relativa alle iscrizioni si può scrivere a federico.piccini@spazioapertoservizi.org, mentre per comunicazioni o richieste relative all’organizzazione, e alla gestione del Centro estivo, si può contattare desiree.zucco@metacoop.org, telefono 3453389945 oppure paola.catalano@metacoop.org telefono 3270310891. E’ prevista la presenza di personale educativo di assistenza ad personam. I bambini con disabilità verranno inseriti nei gruppi in relazione alle proprie caratteristiche funzionali. L’equipe comunale ne curerà la progettazione specifica in continuità con il servizio di assistenza fornito durante l’anno scolastico dalle cooperative affidatarie del servizio.

Gli altri centri estivi attivi

Saranno attivi altri centri estivi in collaborazione con il Comune:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA AURORA BASKET

Dal 5 al 30 giugno e dal 4 al 10 settembre presso la Palestra e il giardino della scuola Rodari di via Pietro Nenni 1, utilizzando anche il PalaMoretto di via San Pietro e lo spazio esterno Piazza Don Giussani. Per info: segreteria@auroradesio.it - Emanuele di Palma - Tel. 349 7954439

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DESIO VOLLEY

Dal 12 giugno al 14 luglio presso le Palestre della scuola Pertini, in via Santa Caterina, e della scuola Tolstoj, in via Tolstoj. Per info: desiovolleybrianza@libero.it - Tel. 334 6853272

ASSOCIAZIONE SPORTIVA BRIANZA TORNEI Un'offerta articolata di TikiCamp estivi attivi tra il 12 giugno e l'8 settembre presso il Centro sportivo comunale di via Agnesi. Per info: info@tikitakacamp.com - Tel. 328 1410341

FONDAZIONE CIVICA SCUOLA DI MUSICA E DANZA Camp estivo dal 12 giugno al 21 luglio presso la sede in via Santa Caterina con relativa porzione giardino. Per info: info@csmdesio.it - Tel. 0362 620313

PISCINA COMUNALE DI DESIO M.G.M. SPORT Un'offerta modulare dal 12 giugno al 1° settembre presso il centro sportivo di via Serao - Agnesi. Per info: www.mgmsport.it -Tel. 0362 304083