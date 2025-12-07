Centro sportivo Boffi, sono iniziati i lavori: a Paina festeggiano con striscioni

Le ruspe sono entrate in funzione all’impianto di via Tagliamento a Giussano e la reazione della gente del «Galletto» è subito arrivata: striscioni sulla recinzione del centro sportivo Boffi per esprimere la gioia dell’inizio lavori.

E’ iniziato l’intervento di riqualificazione al centro sportivo

Sono iniziati i lavori al centro sportivo Boffi e subito la reazione della gente di Paina si è fatta sentire: due striscioni sono stati affissi sulla recinzione in via Tagliamento. Le ruspe sono entrate in funzione pochi giorni fa e nello scorso fine settimana è arrivata la reazione entusiasta dei painesi.

Striscioni sulla recinzione

«27 novembre 2025, anno zero. Torniamo a casa nostra. Aldo Boffi orgoglio della città, vanto e gloria di una comunità». Questo quanto si legge sul primo striscione, a firma del quale, compare poi la scritta «La tua gente» e il simbolo del galletto, che rappresenta proprio la frazione di Paina.

L’attesa per la gente di Paina è stata lunga e complessa a causa di una serie di problemi che si sono avvicendati dopo il fallimento del Pana Calcio, nel 2015; anni e anni di rimpalli e stallo che hanno creato frustrazione ma anche rafforzato – a quanto pare – quel legame indissolubile tra la gente, molto legata a quell’impianto, così come evidenzia il secondo cartello posizionato sulla recinzione di via Tagliamento: «Dieci anni di silenzio non cancellano il ricordo di chi ti ha dedicato una vita intera!».

Inizio di una nuova era

La cantierizzazione e l’avvio dei primi lavori di pulizia all’interno dell’area hanno segnato un momento quasi «storico»: l’inizio di una nuova era per l’impianto.

L’importante riqualificazione della struttura da 6 milioni di euro, trasformerà nel giro di qualche anno il centro sportivo «Aldo Boffi» sia nella progettazione sia nella sua funzionalità, con la creazione di campi da padel, di calcio, un centro medico, un campo polivalente, spogliatoi, aree gioco, parcheggi e spazi ricreativi.