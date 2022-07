C'erano già le date ma Expo Brianza salta ancora. La tradizionale kermesse si ferma per il terzo anno ed è anche colpa del Covid: "La faremo nel 2023"

C'erano già le date ma Expo Brianza salta ancora

Il comitato organizzatore aveva già fissato le date e stava lavorando ad una ripartenza alla grande, poi la decisione di annullare tutto. Anche per colpa del Covid. Neanche quest’anno ci sarà Expo Brianza: la tradizionale kermesse che solitamente si svolge tra settembre e ottobre nell’area espositiva sulla Nazionale dei Giovi, a Bovisio Masciago, non si svolgerà per il terzo anno consecutivo. La scelta di rinviare tutto all’anno prossimo è stata ufficializzata nei giorni scorsi. «Eravamo conviti di fare la 40esima edizione ma sono subentrati tanti piccoli problemi che ci hanno fatto decidere di posticipare tutto al 2023» ha spiegato Alberto Bogani, coordinatore della manifestazione.

Colpa anche del Covid

Gli organizzatori (Confcommercio del mandamento di Seveso, Unione Artigiani di Monza e Brianza, Cna del Lario e della Brianza) avevano già un buon numero di partecipanti, poi alcuni imprevisti hanno bloccato tutto. "Erano state raccolte adesioni per circa il 60 per cento degli stand espositivi, ma quando è stato il momento di concretizzare l’accordo con i contratti, i nostri agenti si sono tutti ammalati di Covid e aver fermato l’attività per due settimane è stato un problema – ha spiegato Bogani – con l’avvicinarsi del mese di agosto poi, molte aziende chiudono per più settimane e diventava difficile definire gli accordi in tempo per la Fiera".

Nel 2023 forse in primavera

E’ comunque arrivederci al 2023. "Questa manifestazione è un’occasione di ripartenza e un’edizione ridotta non ci piaceva, forse ci serviva più tempo per organizzarla, la faremo l’anno prossimo, magari anticipando Expo Brianza al periodo primaverile" è l’auspicio di Bogani.