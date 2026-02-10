«Grazie al Premio internazionale di poesia Triuggio è conosciuto in tutto il mondo ma servono volontari che portino avanti questa storica iniziativa».

Cercansi volontari per il Premio internazionale di poesia

E’ l’appello lanciato da Alessandro Villa, fondatore del Premio internazionale del Centro Giovani e Poesia giunto quest’anno alla 35esima edizione. Una manifestazione che trasforma Triuggio nella capitale della poesia e oltrepassa ogni confine: la parte del leone la fanno infatti i candidati stranieri. In questi giorni stanno arrivando le prime adesioni al Premio tra cui le scuole: «Confermata la partecipazione delle storiche di Giussano, Lesmo e Pellaro mentre mi stupisce che quest’anno non abbia partecipato il Ballerini – sottolinea Villa – Abbiamo anche una nuova adesione, una scuola delle Marche».

Le novità del Premio

La premiazione sarà domenica 7 giugno, in sala consiliare: «Abbiamo inserito il premio speciale Ambrogina Sirtori, ex insegnante e tra le più anziane iscritte al nostro Centro, al miglior testo che valorizzi il mondo dell’infanzia, per stimolare la partecipazione delle scuole – spiega Villa – E un premio dedicato a Eugenio Bentivegna, fratello del vicepresidente Claudio, dedicato a “Nuovi percorsi” e fa riferimento a giovani che vogliono sperimentare un nuovo modo di comunicare. Abbiamo inoltre modificato la sezione 7 dedicata a ogni espressione artistica di Natura e Ambiente».

Chi fosse interessato a collaborare…