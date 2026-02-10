«Grazie al Premio internazionale di poesia Triuggio è conosciuto in tutto il mondo ma servono volontari che portino avanti questa storica iniziativa».
Cercansi volontari per il Premio internazionale di poesia
E’ l’appello lanciato da Alessandro Villa, fondatore del Premio internazionale del Centro Giovani e Poesia giunto quest’anno alla 35esima edizione. Una manifestazione che trasforma Triuggio nella capitale della poesia e oltrepassa ogni confine: la parte del leone la fanno infatti i candidati stranieri. In questi giorni stanno arrivando le prime adesioni al Premio tra cui le scuole: «Confermata la partecipazione delle storiche di Giussano, Lesmo e Pellaro mentre mi stupisce che quest’anno non abbia partecipato il Ballerini – sottolinea Villa – Abbiamo anche una nuova adesione, una scuola delle Marche».
Le novità del Premio
La premiazione sarà domenica 7 giugno, in sala consiliare: «Abbiamo inserito il premio speciale Ambrogina Sirtori, ex insegnante e tra le più anziane iscritte al nostro Centro, al miglior testo che valorizzi il mondo dell’infanzia, per stimolare la partecipazione delle scuole – spiega Villa – E un premio dedicato a Eugenio Bentivegna, fratello del vicepresidente Claudio, dedicato a “Nuovi percorsi” e fa riferimento a giovani che vogliono sperimentare un nuovo modo di comunicare. Abbiamo inoltre modificato la sezione 7 dedicata a ogni espressione artistica di Natura e Ambiente».
Chi fosse interessato a collaborare…
«Tenere in piedi da solo tutta questa organizzazione non è affatto facile – sottolinea Villa – Faccio appello a qualcuno che sia disponibile a collaborare almeno all’organizzazione del premio, per il bene stesso della manifestazione. Purtroppo i soci operativi sono lontani. Un premio, nato come concorso di poesia parrocchiale ai tempi di don Stanislao Brivio, diventato dal 1991 internazionale, quindi patrimonio del Comune. Chiedo una mano a chiunque si senta coinvolto sul piano culturale». Chiunque fosse interessato a collaborare può scrivere ad alex.villa@libero.it.