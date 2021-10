L'appello

L'Amministrazione comunale di Concorezzo chiede la disponibilità di mezza giornata a settimana.

Cercasi volontari che possano dedicare mezza giornata a settimana per accompagnare presso le strutture sanitarie anziani e persone con disabilità che necessitano di assistenza medica. A lanciare l'appello alla cittadinanza è il comune di Concorezzo.

Cercasi volontari per il trasporto di anziani e persone con disabilità

Il servizio, che è coordinato dal Comune (Settore Servizi Sociali) tramite i volontari dell’Associazione Concorezzo Solidale, consente alle persone con fragilità che ne fanno richiesta di poter raggiungere, tramite il trasporto messo a disposizione dall'Amministrazione comunale, i presidi ospedalieri, i centri medici e di riabilitazione.

I mezzi a disposizione del Comune sono cinque (due pulmini e tre auto) e l’Amministrazione sta programmando l’acquisto di un nuovo pulmino elettrico. Ai volontari viene chiesta la disponibilità di mezza giornata a settimana. E’ previsto un breve corso di formazione, la copertura assicurativa per il servizio svolto e un periodo di affiancamento.

"L'appello saprà trovare un'adesione importante"

“La pandemia ha sottolineato lo spirito di dedizione dei nostri concittadini. Sono state oltre cento le persone che nella fase più critica sono uscite di casa e si sono rimboccate le maniche mettendosi al servizio dei concorezzesi in difficoltà- ha sottolineato il sindaco Mauro Capitanio -. Siamo quindi certi che l’appello che lanciamo oggi per trovare nuovi volontari per il trasporto delle persone fragili, saprà trovare nei nostri concittadini un’adesione importante. Ringrazio, per il prezioso lavoro, l’associazione Concorezzo Solidale che con grande spirito di collaborazione supporta l’Amministrazione comunale in questo genere di attività”.

"Stiamo programmando il potenziamento del parco mezzi"

“Il Comune ha sempre potuto garantire il servizio di trasporto, grazie al prezioso impegno dei volontari che hanno supportato i Servizi Sociali in questo genere di attività- ha precisato l’assessore ai Servizi Sociali Walter Magni -. Ora, a distanza di anni, il naturale ricambio generazionale ha evidenziato la necessità di cercare nuovi volontari disponibili a dedicare qualche ora del loro tempo al servizio dei più fragili.

Il nostro obiettivo rimane quello di potenziare questo servizio così importante per tanti concorezzesi. Anche per questo motivo stiamo programmando un potenziamento del parco mezzi a disposizione dei volontari con l’acquisto di un nuovo pulmino elettrico”.