Cerchi nel grano, mistero a Canonica?

Buchi qua e là nel campo di Canonica: cerchi nel grano o semplice passaggio in moto di qualche ragazzino?

Cerchi nel grano

A Canonica, frazione di Triuggio, ha creato non poca curiosità la comparsa di buchi e appiattimenti in un terreno in via Don Sturzo, all’altezza del civico 31, accanto alla cascina. Un campo di grano immenso dove mercoledì mattina sono apparsi dei segni. Tanto è bastato per attirare l’attenzione e pensare all’atterraggio di un’astronave, all’opera notturna di alieni, marziani o affini per buona pace degli appassionati di fantascienza. Qualcuno si è fermato a guardare, incuriosito dal grano piegato e schiacciato. A parte ufologi un po’ fantasiosi, nessuno in questo caso ha immaginato l’arrivo degli extraterrestri.

Alieni a Canonica?

I segni di forma irregolare possono essere la conseguenza di fenomeni atmosferici come pioggia e vento o del passaggio di qualche ragazzino in motocicletta sul campo. L’episodio della scorsa settimana riporta alla memoria quelli ben più clamorosi del luglio 2007 a Desio, dove in un campo di frumento era comparso il disegno di una grande elica. Tre anni prima a Seregno erano spuntati altri cerchi del diametro di 40 metri. I cerchi nel grano, o agroglifi, sono infatti aree di campi di cereali, o di coltivazioni simili, in cui le piante appaiono appiattite in modo uniforme, formando così varie figure geometriche ben visibili dall'alto. Un fenomeno apparso nei primi anni Ottanta che finì sotto i riflettori con i primi tre cerchi in Inghilterra e ipotetici «atterraggi alieni» (fonte Wikipedia).

Il servizio è pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da oggi, martedì 13 luglio 2021.