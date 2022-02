Consigliera comunale balla sulle note di Michael Jackson

Seregno

A Seregno la consigliera di Forza Italia balla sulle note di Michael Jackson e il video fa boom sul profilo Instagram.

A Seregno boom di visualizzazioni per il video sul profilo Instagram della consigliera di Forza Italia, Ilaria Cerqua. Il filmato di una dozzina di secondi la ritrae mentre balla sulle note di Smooth criminal, celebre brano di Michael Jackson. La consigliera, con abito nero e cappello a tesa larga, nei movimenti sinuosi richiama l’indimenticato cantautore e ballerino, scomparso nel giugno 2009.

Il video fa boom su Instagram

In pochi giorni il video della consigliera azzurra che richiama Michael Jackson ha ottenuto circa 10mila impression e 700 like un po’ da tutto il mondo, evidentemente fans della pop star che hanno apprezzato il contenuto originale e spontaneo. Chissà se nell’infuocato clima politico di Seregno, fra querele e controquerele che tirano in ballo il sindaco e i consiglieri di minoranza, il ballo (appunto) della consigliera azzurra per una volta abbia messo d’accordo centrodestra e centrosinistra…