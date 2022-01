Seregno

Diventano dieci le attività abilitate al rilascio dei documenti attraverso una convenzione fra il Comune e la Federazione italiana tabaccai.

Buona notizia a Seregno: passano da cinque a dieci le tabaccherie abilitate al rilascio dei certificati anagrafici.

Certificati anagrafici, raddoppiano le tabaccherie abilitate

Una buona notizia per i cittadini seregnesi. Raddoppia il numero delle tabaccherie abilitate al rilascio delle certificazioni anagrafiche: da cinque passano a dieci, dopo il positivo periodo di sperimentazione del servizio (avviato nel giugno 2021) durante il quale sono stati emessi 1.056 documenti. Il servizio consente ai cittadini di ottenere certificati anagrafici in diversi esercizi dislocati in vari quartieri della città, senza dover prenotare un appuntamento negli uffici comunali e con un orario più ampio a disposizione. Inoltre si alleggerisce l'afflusso di persone negli uffici pubblici, aspetto tutt'altro che trascurabile in questi periodi di pandemia.

L'elenco completo

Il costo aggiuntivo è pari a due euro per ogni certificato. Questo l’elenco completo delle tabaccherie, individuate tramite un’apposita convenzione tra il Comune e la Federazione italiana tabaccai: Bar Toc (piazzale Madonnina, 12), Tabaccheria n. 6 (via San Carlo, 61), Vizi e sfizi (via Trabattoni, 27), Al Baretto (via Macallè, 89), Bar Number One (piazza Correggio, 1), Tabaccheria Cattaneo (via Umberto), Tabaccheria Hu (piazza XXV Aprile presso la stazione), Bar Tabacchi Rossini (via Valassina, 77), La Ele (via Garibaldi, 82), Bar Commercio (via San Rocco, 35).