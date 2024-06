Cesano Maderno saluta i Fratelli Maristi: "Saremo sempre al vostro fianco"

"Cesano vi vuole bene e sarà sempre al vostro fianco". Commosso ed emozionato, è toccato al sindaco Gianpiero Bocca, ieri mattina, domenica 2 giugno, portare i saluti dell’Amministrazione e della comunità tutta ai Fratelli Maristi che "lasciano Cesano Maderno dopo 58 anni ma restano con il carisma e le opere", come ha ben sintetizzato il parroco don Stefano Gaslini nella Messa in Santo Stefano in cui la gratitudine e la riconoscenza si sono fatte preghiera.

Cesano Maderno saluta i Fratelli Maristi

Continuano infatti l’attività della scuola secondaria di primo grado di via San Carlo e l’opera sociale curata dalla Famiglia Marista Champagnat, che si traduce nel Centro diurno L’albero per bambini e ragazzi e nella distribuzione del fresco e del pacco alimentare alle famiglie più fragili.

"Vi auguro di essere sempre presenza sostanziosa ma umile, semplice e silenziosa", l’augurio del parroco ai Fratelli Maristi che chiudono la comunità aperta quasi sessant’anni fa (era il 1966) "perché la crisi delle vocazioni ci chiede di riorganizzare la nostra presenza", come ha spiegato fratel Damiano Forlani, rappresentante della Provincia Marista mediterranea, venuto in città per l’occasione.

"E' stato molto bello stare con voi"

"E’ stato molto bello stare con voi – il messaggio di fratel Damiano al termine dalla funzione - I fratelli che sono passati da Cesano hanno sempre avuto qualcosa di speciale, forse perché qui hanno imparato a vivere la pastorale in comunione con le parrocchie". I Fratelli Maristi non sono stati infatti solo impegnati nella scuola che anche dopo la loro partenza resterà nella rete marista, ma anche nella catechesi. Ed è una scia di bene quella che si lasciano alle spalle. «La vostra presenza, la vostra attività, soprattutto di educatori, è stato uno dei pilastri si cui si è fondata la crescita della nostra comunità – ha detto il sindaco Bocca nel suo messaggio di saluto - Siete stati, siete e sarete un punto di riferimento. Sarete sempre con noi, non solo per i tanti bellissimi ricordi che ci legano ma perché i frutti del vostro impegno continueranno ad essere presenti".

Chiude la comunità cittadina

Lascia Cesano il cesanese fratel Claudio Santambrogio, classe 1940, in città dal 1972 come "insegnante di Arte e grande artista, camminatore e guida sapiente per uscite didattiche fuori dall’ordinario, esperto in racconti meravigliosi e indimenticabili lezioni di scienze", come lo racconta chi gli vuole bene. Si ritira nella Casa di riposo dei fratelli anziani a Carmagnola accompagnato da stima, gratitudine e affetto. Con lui se ne vanno fratel Marco Cianca, che è stato a Cesano dal 2013 ed è l’attuale preside della scuola, e fratel Antonio Sancamillo, arrivato nel 2022.