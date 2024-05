I Fratelli Maristi lasciano Cesano Maderno dopo quasi sessant'anni

La comunità religiosa dei Fratelli Maristi lascia Cesano Maderno dopo 58 anni e invita i cesanesi a un buffet di saluto per domenica 2 giugno.

I Fratelli Maristi lasciano Cesano Maderno

"Sarà un’occasione festosa per rivivere insieme i bei ricordi che a voi ci legano, con la certezza che i valori maristi resteranno sempre presenti sul territorio grazie alla nostra scuola" l’invito predisposto per l’occasione.

Nonostante la partenza dei religiosi, infatti, la scuola secondaria di primo grado di via San Carlo resterà "con titolarità e gestione marista" e "inglobata integralmente nella rete marista italiana, che conta cinque scuole, e in quella internazionale". Fratel Marco Cianca (nella foto con il Consiglio dell'Opera) che è arrivato in città nel 2013 e che dell’istituto che conta 150 studenti e due sezioni per annualità è il dirigente scolastico, lo scandisce a chiare lettere.

Lasciano la città i tre Fratelli Maristi della comunità cesanese

"Lo abbiamo già spiegato alle famiglie degli attuali studenti e lo spiegheremo a breve anche a quelle degli alunni futuri. Purtroppo la chiusura della comunità è legata alla mancanza di religiosi per la crisi delle vocazioni. L’opzione di costituire una comunità mista, di religiosi e laici, è stata valutata ma non è stata ritenuta percorribile". Il religioso è uno dei tre Fratelli Maristi della comunità cittadina: con lui Claudio Santambrogio e Antonio Sancamillo.

Domenica 2 giugno i saluti

Il momento di saluto è previsto per domenica 2 giugno, come detto: al termine della Messa delle 10 nella chiesa di Santo Stefano, un momento conviviale all’istituto di via San Carlo. Torneranno in città buona parte dei Fratelli Maristi che hanno operato a Cesano nel corso degli anni, ex docenti ed ex alunni.

La presenza dei Fratelli Maristi a Cesano parte nel 1966, quando i religiosi educatori furono chiamati dall’allora cardinale Giovanni Colombo, su spinta del parroco don Emilio Meani, per rilevare la civica scuola media.

L'attività del Gruppo Famiglia Marista Champagnat

In via Damiano Chiesa 63 continueranno, grazie all'associazione Gruppo Famiglia Marista Champagnat, le attività del centro diurno L’albero, che segue venti bambini e dieci ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, e in via Delle Rose la distribuzione del fresco (tre volte a settimana) e del pacco alimentare (una volta al mese) a un’ottantina di famiglie.