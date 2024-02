Cessate il fuoco, flash mob in piazza a Cesano Maderno

Flash mob in piazza a Cesano Maderno per chiedere l'immediato cessate il fuoco nella guerra fra Israele e Hamas.

L'iniziativa è nata all'interno del gruppo Passione Civica che siede in Consiglio comunale. L'appuntamento è per domenica 4 febbraio alle 10.15 in piazza Monsignor Arrigoni, davanti all'auditorium Paolo e Davide Disarò.

"Confidiamo in un'ampia partecipazione di chiunque condivida il messaggio di pace per la Striscia di Gaza e Israele, a partire dai consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, a cui abbiamo fatto l'invito nelle scorse ore" spiega il capogruppo di Passione Civica in Consiglio comunale, Raffaele Di Staso.

La manifestazione non vedrà simboli di liste, partiti o associazioni. L'invito è quello di partecipare indossando capi di abbigliamento nero.

"Sarà una iniziativa di tutte e tutti coloro che vorranno aderire. Migliaia di civili sono uccisi, feriti, sfollati ogni giorno e decine sono ancora tenuti in ostaggio, compresi bambini e persone anziane - continua Raffaele Di Staso - Quello che vediamo e leggiamo ogni giorno su Tv, giornali e social da ottobre è di certo un motivo di angoscia per tutti e allo stesso tempo ci fa sentire impotenti. Ma forse qualcosa la possiamo fare: prendere posizione, manifestare per fare in modo che se ne parli. Il mio ringraziamento va alle donne che hanno voluto e organizzato questa iniziativa”.

Dieci minuti di silenzio per la pace

Il flash mob, dieci minuti di silenzio totale, sarà aperto e chiuso dal suono di una campanella. Quattordici persone con la fascia bianca al braccio, simbolo di pace, sosterranno le lettere che comporranno la scritta “Cessate il fuoco”.