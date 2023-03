A otto mesi dall’insediamento nel Municipio di Cesano Maderno dell’Amministrazione guidata dal sindaco Gianpiero Bocca, nella sala comunale polivalente di corso Europa, la prima delle assemblee pubbliche di Passione Civica.

Passione Civica incontra i quartieri di Cesano Maderno

La civica nata nel 2017 e oggi in maggioranza, ha in programma di organizzare una serie di incontri nei quartieri della città. L’idea è quella di incontri informali in cui consiglieri e assessori presentano quanto fatto e rispondono alle domande dei cittadini. "Vogliamo mostrare che non esiste alcuna distanza tra cittadini e politica" la premessa.

Al tavolo (o meglio, sul tavolo visto che si sono seduti proprio lì) il capogruppo in Consiglio comunale, Raffaele Di Staso, e gli assessori Massimiliano Bevacqua (deleghe a Urbanistica, Programmazione territoriale, Rigenerazione urbana, Edilizia privata) e Martina Morazzi (delegata a Beni e Attività culturali, Eventi, Memoria e Cittadinanza, Marketing territoriale).

"I nostri primi otto mesi in Municipio"

Tra i cesanesi in sala "un bel gruppo giovane che si sta avvicinando alla proposta culturale di Passione Civica" per dirla con Di Staso, che ha inaugurato la serata aperta dal segretario Gabriele Vergani sottolineando come la Giunta sia "completamente nuova" e il Consiglio comunale "molto rinnovato e giovane". "In questi primi otto mesi abbiamo lavorato per dare le risposte più urgenti in base alle linee del nostro mandato".

Tra gli obiettivi da inseguire, quello di «creare il Gruppo giovani dell’Amministrazione comunale che lavori al fianco della Giunta" ha spiegato Di Staso. Sul fronte Programmazione del territorio, invece, "in estate avvieremo il percorso di revisione del Pgt" ha annunciato l’assessore Bevacqua elencando le parole guida: bisogni, esigenze e necessità.