Che bello il Carnevale al Maria Bambina: i bimbi si sono trasformati in foglie e orsetti

Spettacolo di burattini, giochi a tema e una festa in maschera: proprio come alla scuola dell'infanzia Giovanni XXIII, anche al Maria Bambina (l'altro asilo che fa capo alla Causa Pia di Meda), i bambini hanno festeggiato in grande il Carnevale.

Spettacolo di burattini, giochi di Carnevale e cinema

Si è partiti lunedì con lo spettacolo dei burattini di Andrea Silvio Anzani, che ha coinvolto tutti i bambini interpretando una bellissima storia sul carnevale dal titolo "Le avventure dell’unicorno Spartaco e il pipistrello di Carnevale". Martedì e giovedì tutti i bambini della scuola sono stati coinvolti in fantastici giochi carnevaleschi seguiti dalla specialista di psicomotricità Barbara. Mercoledì invece giornata cinema: tutti in salone per la visione di un fantastico film e giovedì super pranzo carnevalesco con pizza, patatine e chiacchiere.

Venerdì festa in maschera: i bimbi si sono travestiti da foglie e orsetti

E per finire, venerdì grande festa in maschera. I bambini della scuola dell’infanzia si sono travestiti da foglie dopo aver realizzato il loro bellissimo costume durante un laboratorio con i loro genitori, mentre i bambini della sezione primavera si sono travestiti da orsetti. Insieme hanno così festeggiato con stelle filanti, giochi e tanta musica.