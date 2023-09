"Che fine ha fatto il monumento in ricordo delle vittime delle Foibe?"

Quando Arcore avrà un monumento dedicato al ricordo dei martiri delle Foibe? E' questa, in sostanza, la richiesta presentata direttamente al sindaco di Arcore Maurizio Bono e al presidente del Consiglio comunale Laura Besana.

E fin qui una richiesta come tante altre se non fosse per il fatto che ad avanzare la richiesta all'Esecutivo non sono stati gli esponenti del centrodestra arcorese ma il consigliere comunale del Partito democratico Michele Calloni.

Nei giorni scorsi l'ex segretario cittadino del Pd ha preso carta e penna e messo nero su bianco una interrogazione, a risposta scritta, per chiedere delucidazioni in merito alla realizzazione di un monumento cittadino in memoria dei martiri delle Foibe.

Che fine ha fatto il monumento?

Sono quasi due anni che se ne parla ma, al momento, l'Esecutivo di centrodestra non ha ancora deciso tempi e modi di realizzazione del monumento. Nel marzo del 2022 in Assise vennero discusse una mozione presentata dal centrosinistra e un'ordine del giorno presentato dalla maggioranza aventi come oggetto la realizzazione del monumento stesso.

La Mozione presentata dall’opposizione venne bocciata mentre quella presentata dalla maggioranza venne approvata all’unanimità.

Nel dicembre del 2022 la Giunta di centrodestra prubblicò l’avviso pubblico riguardante: "Criteri e schema di avviso pubblico per selezione di proposte artistiche per la realizzazione di un monumento/pietra/targa in memoria dei Martiri delle Foibe". L'unica proposta pervenuta agli uffici comunali fu quella dell’Associazione "Amici degli Esuli giuliano dalmati" che venne approvata con deliberazione di Giunta comunale n°16 del 9 febbraio 2023.

Le richieste di Calloni

"In che modo procederà l'iter per la realizzazione del monumento/cippo e con quali tempistiche? - ha chiesto Calloni - Entro quale data verosimilmente anche Arcore avrà un monumento/cippo dedicato ai Martiri delle Foibe?".

Ricordiamo che la discussione in Assise, avvenuta nel marzo del 2022, prese le mosse dalle polemiche scaturite un mese prima, nel febbraio del 2022, per via della decisione dell’Amministrazione comunale di centrodestra di posare una corona di alloro al monumento di Largo Vela, dedicato alla Resistenza, e realizzato nel 1975 da parte dello scultore arcorese Carlo Bestetti, erroneamente chiamato “Monumento ai Martiri della Libertà”.

"Sono sensibile al tema"

"Devo dire che sono particolarmente sensibile al tema perché avendo svolto il servizio militare a Trieste ho potuto toccare con mano questa tragedia - ha sottolienato Calloni - Tragedia che in Friuli Venezia Giulia, non è né di destra né di sinistra, è semplicemente una tragedia italiana frutto delle atrocità della guerra e della cattiveria dell’uomo. Quel Consiglio Comunale si tenne il 31 marzo 2022 e da quella data sono passati ben 18 mesi, ma del monumento non si è visto nulla".

Una cerimonia che scatenò feroci polemiche, con il popolo del centrosinistra, guidato dall'Anpi, che decise di organizzare una contro manifestazione per difendere il significato del monumento di Largo Vela e contro la decisione del centrodestra arcorese di onorare le Foibe proprio davanti al monumento dedicato alla Resistenza.