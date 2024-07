Che spettacolo il Parco Dho, l'assessore fa il bilancio

L'assessore alla Cultura Michele Zuliani traccia un bilancio più che positivo:

"Innanzitutto mi piace sottolineare il fondamentale lavoro di squadra e un grande spirito di servizio da parte di tutti. Grazie quindi in primis alla Bcc di Barlassina che ci ha sostenuto economicamente condividendo il progetto presentato, all'Ufficio Cultura e all'Ufficio Ecologia per la gestione e la logistica, a tutte le associazioni presenti a Villa Dho in particolare gli Alpini e Natur& Onlus. Grazie per la sua consueta professionalità a Cesare di Controluce e un grazie particolare a tutti coloro che hanno accolto il nostro invito e sono passati almeno una volta dal Parco. Sono stati tanti soprattutto nelle ultime settimane quando la temperatura ha cominciato a salire e nel Parco hanno trovato un'oasi di pace e frescura".