Parte mercoledì 3 luglio la rassegna estiva allestita dal Comune di Seveso al Parco Dho. Sette appuntamenti ad ingresso gratuito tra cinema e teatro.

Al via la rassegna estiva nel Parco Dho a Seveso

È ufficiale il cartellone di eventi allestito dall'Ufficio Cultura del Comune "Che spettacolo il Parco Dho! Cinema e Teatro al Parco...e dintorni" (ingresso da via Cacciatori delle Alpi). Si comincia mercoledì 3 luglio alle 21.15 con una lettura teatrale che narra l’incredibile storia vera di Vincenzo Lelleri, un bambino abbandonato alla nascita e partito, da anziano insieme alla figlia, alla ricerca delle proprie radici famigliari. Il testo è a cura di Vincenzo Lelleri Vanin e Donata Lelleri coi due protagonisti sul palco insieme a Stefania Petrone e con il sottofondo musicale di Stefano Carbone.

Prima proiezione cinematografica lunedì 8 luglio

Prima proiezione cinematografica lunedì 8 luglio alle 21.30 con il film del 2007 scritto e diretto da Sean Penn "Into the Wild - Nelle terre selvagge"; l'impareggiabile colonna sonora è di Eddie Vedder, il leader dei Pearl Jam. Si torna a teatro giovedì 11 luglio alle 21.15 con lo spettacolo "No, non è la gelosia" prodotto da Teatro In Mostra, la compagnia nata nel 2005 a Como (nella foto) diretta da Laura Negretti. "No, non è la gelosia" è liberamente tratto da uno dei capolavori della commedia all’italiana, "Dramma della gelosia" di Ettore Scola, con la storia di un tragicomico mènage à trois all’italiana di ambientazione “popolare” nella Milano degli anni ‘70. La regia è affidata a Max Cividati.

La rassegna "Brianza Classica" XXI Edizione

Poi tre film di fila proiettati a Villa Dho. Il primo, lunedì 15 Luglio alle 21.30 è la pellicola firmata da Tom Hooper del 2010 "Il discorso del re", poi sette giorni più tardi, lunedì 22 luglio, sarà il turno di "La ricerca della felicità" di Gabriele Muccino con Will Smith e si chiude il 29 con "Lion - La

strada verso casa" di Garth Davis. In programma anche un evento "Fuori Parco Dho" per la rassegna "Brianza Classica" XXI Edizione, i musicisti Emiliano Castiglioni e Mariangela Marcone presentano "Il salotto dell'800: classicismi ed echi romantici". Appuntamento alle 21 di domenica 20

luglio presso il Santuario di San Pietro Martire in via San Carlo.

In caso di maltempo le proiezioni si svolgeranno al cinema Politeama di via Galimberti 16, mentre gli spettacoli si svolgeranno all'auditorium "Paolo Cappelletti" della Fondazione Lombardia Ambiente in largo 10 Luglio 1976. Affiancano nell'organizzazione l'Associazione Nazionale Alpini Gruppo Seveso, Natur&onlus e il Distretto del Commercio delle Groane e del fiume Seveso.

"Una straordinaria opportunità per vivere insieme momenti di arte e cultura"

Entusiasta il sindaco Alessia Borroni:

"Questa rassegna così ricca rappresenta una straordinaria opportunità per vivere insieme momenti di arte e cultura, immersi nella splendida cornice del Parco Dho e, quest'anno, si aggiunge anche il Santuario di San Pietro Martire. Per questa edizione abbiamo allestito un cartellone ricco e variegato che prevede sette appuntamenti imperdibili, pensati per offrire al nostro pubblico esperienze indimenticabili, all'insegna del divertimento e della riflessione. Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito perché il nostro obiettivo è quello di rendere la cultura accessibile a tutti senza barriere economiche. Crediamo fortemente che l'arte e la cultura siano beni comuni, da condividere e vivere insieme, e per questo motivo siamo orgogliosi di poter offrire alla cittadinanza questa rassegna. Le proiezioni dei film e gli spettacoli teatrali saranno immersi nella natura, all'aperto e rivolti a tutti. Ogni appuntamento sarà un'occasione per scoprire nuovi talenti, riscoprire grandi opere e, soprattutto, per vivere il Parco Dho in modo diverso e speciale. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa rassegna: i dipendenti degli uffici comunali, i nostri partner e sponsor e tutti i volontari che con il loro impegno e la loro passione hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. Un ringraziamento particolare va anche a voi, cittadini di Seveso, che con la vostra partecipazione rendete viva la nostra comunità. Siamo certi che "Che spettacolo il Parco Dho! Cinema e Teatro al Parco...e dintorni" sarà un successo e che saprà regalare a tutti noi serate di pura magia".

"Un'occasione per interrogarci sul senso della nostra esistenza"

"Come lo scorso anno, il Comune di Seveso rinnova l’obiettivo di proporre durante il mese di luglio attività aggregative per la cittadinanza e, in particolare, per i giovani della nostra città e di quelle limitrofe con l’organizzazione di una rassegna cinematografica e due spettacoli teatrali - commenta l'assessore alla Cultura Michele Zuliani - Si intende, in particolare, presentare quattro film che saranno il mezzo per poter parlare, discutere e riflettere su alcune tematiche della vita quali la vittoria sulla paura di comunicare, la felicità come condivisione, iniziare a desiderare di essere felici per poterlo essere effettivamente, la ricoperta del valore della famiglia. Spesso dimentichiamo perché siamo in questo mondo e cosa vogliamo fare della nostra vita senza interrogarci sul senso della nostra esistenza, viviamo giorno per giorno così velocemente che non abbiamo il tempo di fermarci a pensare a noi stessi, al senso del nostro essere al mondo. Ecco, questo è il percorso che questo anno vogliamo proporre attraverso la proiezione di quattro film nella splendida cornice del Parco Dho grazie alla consueta collaborazione con il Politeama. Non mancheranno poi due rappresentazioni teatrali e un evento di rassegna musicale classica presso il Santuario San Pietro Martire. Ringrazio di cuore BCC di Barlassina per aver sostenuto il progetto sia economicamente che nei contenuti e le Associazioni Natur& Onlus e Gruppo Alpini Seveso per la consueta disponibilità a supportare logisticamente le varie iniziative".

