Chiude il centro vaccinale nell'ex Esselunga

E’ stato per due anni l’ancora di salvezza di un intero territorio. Ora che, si spera, l’emergenza Covid sembra essere alle spalle e la campagna vaccinale ridotta sensibilmente nei numeri e indirizzata verso altri canali, ha esaurito la sua funzione.

Il centro vaccinale chiude dal 30 aprile

Dal 30 aprile chiuderà definitivamente l’hub vaccinale ricavato all’interno dell’ex Esselunga di Vimercate.

Aperto nel maggio 2021

Era il maggio del 2021 quando, avviata la campagna vaccinale, Ats e Asst e Comune, con la collaborazione della proprietà, decisero di aprire un centro interamente dedicato ai vaccini anti Covid in grado, a pieno regime, di assicurare migliaia di somministrazioni al giorno.

Una decisione quasi obbligata per alleggerire la pressione non più sostenibile sull’ospedale cittadino, all’epoca già in ginocchio per la gestione dei ricoveri dei malati di coronavirus e per i tamponi.

L’Amministrazione comunale, allora guidata dal sindaco Francesco Sartini, e i vertici sanitari individuarono lo stabile dell’ex Esselunga messo a disposizione dalla proprietà. Scattò quindi una vera e propria corsa contro il tempo per sistemare, aprire la struttura e ingaggiare decine di persone tra medici, infermieri e semplici cittadini, con il supporto della Protezione civile. Da allora, fino a qualche mese fa, l’hub ha lavorato a pieno regime.

Non serve più

Poi, l’esaurirsi della pandemia ha consentito di ridurre le aperture e di programmare anche altre campagne vaccinali. Fino alla decisione di chiudere.

Gli ultimi vaccini

Gli ultimi giorni di apertura saranno il primo aprile per le vaccinazioni contro il papilloma virus (donne dai 18 ai 25 anni) e contro l’herpes zoster. Il 6 e 20 aprile, le ultime vaccinazioni anti Covid per i bimbi piccoli. La chiusura è fissata, come detto, per il 30, ma dal 21 l’hub sarà già in pensione.

Il futuro dell'ex Esselunga

Nel frattempo, come noto, l’Amministrazione comunale di Vimercate sta trattando con la proprietà di Esselunga. Lo stabile, infatti, non sarà più abbattuto come previsto in origine. L’ipotesi ora più probabile è che resti per metà nella disponibilità di Esselunga che potrebbe qui trasferire alcuni dei servizi ora erogati nella nuova sede di via Falcone e Borsellino; l’altra metà passera al Comune che dovrebbe ricavarvi la nuova sede del magazzino, ora in via Brianza. Lo spazio lasciato libero in via Brianza verrà a sua volta destinato ad altre funzioni ancora da definire.