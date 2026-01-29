Chiude il negozio per cani dopo dieci anni: “Grazie a tutti per l’affetto”

Dopo dieci anni di consigli, sorrisi, confidenze e la massima attenzione ai cani di piccola taglia, ha recentemente cessato la sua attività, chiudendo il negozio “Natural dog” in corso Matteotti a Seregno. Una scelta non facile per Monica Brambilla, che ha nel cuore le codine scodinzolanti degli amici a quattro zampe e i momenti condivisi con i loro padroni. E continuerà a portarli dentro di sé, anche se ha da poco iniziato una nuova avventura lavorativa.

“Natural dog”, un’avventura iniziata nel 2015

La 43enne di Olgiate Molgora non ha di certo paura dei cambiamenti, dato che proprio dieci anni fa aveva lasciato il lavoro in un negozio di arredamento per seguire la sua grande passione per i cani di piccola taglia. Con tanto coraggio ed entusiasmo, l’1 dicembre 2015 ha aperto il negozio specializzato «Natural dog» ad Arcore e alla fine di agosto 2023 si è trasferita a Seregno. Uno spazio piccolo ma accogliente, in cui il padrone e le zampette erano accolti sempre a braccia aperte e con uno splendido sorriso. Brambilla proponeva prodotti alimentati il più naturali possibili, oltre a prodotti per l’igiene, accessori e vestitini di massima qualità, perché al primo posto c’era sempre il benessere degli animali. Pronta a soddisfare qualsiasi esigenza, durante il difficile periodo del Covid-19 si era anche rimboccata le maniche con le spedizioni e gli ordini online, per arrivare sempre a tutti.

Negozio per cani chiuso dopo dieci anni

Nell’ultimo periodo, per vari motivi (tra cui le difficoltà del settore), la decisione di cambiare, seppur a malincuore. E nonostante l’inevitabile nostalgia, a rincuorarla sono le tantissime testimonianze di affetto ricevute. Una vera e propria ondata di amore e gratitudine: