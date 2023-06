Da lunedì fino al 31 dicembre chiude per lavori il parcheggio della stazione ferroviaria di Triuggio.

Chiude il parcheggio della stazione

Il Comune di Triuggio informa la cittadinanza che a partire da lunedì 26 giugno e fino al 31 dicembre 2023 l'area di parcheggio della stazione ferroviaria di Triuggio sarà completamente chiusa e non sarà possibile posteggiare le auto. La chiusura è necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori di potenziamento della rete fognaria e la realizzazione di una nuova vasca volano per la raccolta delle acque meteoriche in capo a Brianzacque.

Dove parcheggiare

In alternativa cittadini e pendolari che devono recarsi in stazione possono posteggiare i veicoli presso l'area parcheggio della Canali in via 11 Settembre 2001 (angolo viale Rimembranze). Per informazioni è possibile contattare il comando di Polizia locale al numero 0362.997644 o all'indirizzo email polizialocale@comune.triuggio.mb.it.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 27 giugno 2023.