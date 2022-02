Chiude, per mancanza di utenti, il punto tamponi dell'area ex Ibm. Era stato aperto meno di un mese fa

Vimercate

Resta operativo solo il punto tamponi presente in ospedale.

Aveva aperto i battenti il 19 gennaio grazie alla collaborazione tra Amministrazione Comunale, Asst Brianza e il proprietari dell'area ex Ibm a Vimercate. L'obiettivo era quello di sgravare il punto tamponi presente presso il parcheggio dell'ospedale nuovo.

Chiude, per mancanza di utenti, il punto tamponi dell'area ex Ibm

Giorni difficili quelli, in cui la quarta ondata della pandemia ha fatto registrare il picco massimo con ovvie ripercussioni sulle richieste di tamponi scolastici e non e la comprensibile difficoltà nel riuscire a gestire centinaia di utenti nei drive non sono a Vimercate, ma anche a Monza.

Oggi, a meno di un mese, il punto tamponi dell'area ex Ibm chiude per mancanza di utenti.

Una buona notizia perché sta ad indicare che i positivi sono sempre meno e che, come riportato anche nel report regionale di ieri di Regione Lombardia, anche il numero di studenti in quarantena è crollato.

Con l'affluenza attuale dunque resta operativo solo il punto tamponi presente in ospedale a Vimercate.