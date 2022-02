Chiude per sempre l'hub vaccinale di Verano

Vaccinazioni

In un anno sono state somministrate 80.000 dosi

Il centro vaccini di via Dante si prepara ad essere smantellato. Da oggi, sabato 12 febbraio, non sarà più in funzione. E questa volta è una buona notizia

Dopo quasi un anno si smantella

La situazione epidemiologica migliora di giorno in giorno e vista l’evoluzione della pandemia, il centro vaccinale di Verano Brianza chiude i battenti: da oggi sabato 12 febbraio non sarà più attivo.

La struttura in via Dante, fortemente voluta dall'Amministrazione in grande sinergia con il Policlinico, aveva aperto a marzo dell'anno scorso e in poco meno di un anno ha raggiunto importanti risultati.

80.000 dosi somministrate

Grazie alla perfetta organizzazione del centro vaccinale, sono state somministrate 80.000 dosi di vaccino che hanno contribuito in modo importante alla battaglia contro la pandemia. Un risultato di cui l'Amministrazione va fiera e che ha voluto condividere con i cittadini, attraverso le pagina social del Comune, ringraziando soprattutto i volontari.

"Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il supporto e l’impegno dei tanti volontari che hanno voluto mettere a disposizione il proprio tempo - si legge nel post - A loro va il più sincero grazie da parte dell’Amministrazione Comunale e, ne siamo sicuri, di tutti i cittadini che hanno potuto sfruttare quest’opportunità. In un momento cosi difficile, abbiamo potuto vedere quotidianamente questo grande spirito di sacrificio per affrontare questa nuova ed improvvisa sfida".