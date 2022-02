Chiude il punto tamponi in Auditorium

Seregno

Il sensibile calo dei contagi e le nuove normative hanno ridotto l'utenza interessata. Nei sei giorni di attività un centinaio di tamponi agli studenti.

Chiude il punto tamponi allestito in Auditorium per gli studenti. Dopo tre settimane è terminata l’attività promossa dall’Amministrazione comunale a seguito del sensibile calo dei contagi e delle nuove normative per le quarantene scolastiche.

Si è conclusa l’attività del centro tamponi organizzata dall’Amministrazione comunale all'interno dell'Auditorium di piazza Risorgimento. Dopo tre settimane il servizio riservato agli studenti viene interrotto perché ha esaurito la propria funzione, come è avvenuto in diverse strutture analoghe nei vari Comuni. L'utenza interessata è diminuita per il sensibile calo dei contagi degli ultimi giorni e le importanti modifiche apportate il 7 febbraio scorso dal Governo alle normative per le quarantene nell’ambito scolastico. Infatti non ci sono più classi in Dad, la didattica a distanza, per quarantene e sorveglianza attiva.

I numeri del servizio

Nelle sei giornate di attività del centro, grazie alla collaborazione con quattro medici (Mariarita Cajani, Maurizio Ostaldo, Agostino Silva, Paolo Viganò), con gli infermieri, il Gruppo comunale di Protezione Civile e il personale amministrativo volontario, è stato eseguito un centinaio di tamponi a bambini e ragazzi residenti in città, oppure che frequentano le scuole sul territorio comunale.