Via Diaz chiusa un mese per rifare la fognatura

Lavori di rifacimento della condotta fognaria ceduta, via Diaz chiusa al transito dall’11 gennaio al 10 febbraio nel tratto compreso tra via XX Settembre e l’incrocio con via Milano. Lo stabilisce un’ordinanza comunale per permettere l'intervento della società BrianzAcque, per motivi di emergenza.

Via Diaz chiusa per rifare la fognatura

Vediamo il dettaglio. In via Diaz, lungo il tratto di carreggiata compreso tra via XX Settembre e via Milano, sarà istituito il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli dalle 9 di mercoledì 11 gennaio sino alle 18 di venerdì 10 febbraio 2023, ovvero fino al termine della operazioni di ripristino stradale. Saranno presenti le indicazioni per le deviazioni degli automezzi del trasporto pubblico, lungo le vie Diaz, Rimembranze, Guido Galli, Gabellini, Milano e viceversa.

Garantito il transito degli autobus

Nello stesso periodo, per garantire il transito degli autobus in servizio pubblico di linea, verrà istituito il divieto di sosta a carattere permanente con rimozione forzata su entrambi i lati della strada: lungo via Guido Galli, nel tratto compreso tra via Oberdan e via Rimembranze, nonché a partire dall’incrocio con via Gabellini per 15 metri in direzione sud. Lungo via Rimembranze (lato ovest della carreggiata), dall’incrocio con via Diaz per 15 metri, nonché sempre lungo il lato ovest della carreggiata, dall’incrocio con via Galli per 15 metri in direzione sud.

Accesso consentito a residenti e lavoratori

Rispettando le dovute attenzioni e cautele, sarà consentito l’accesso alle aree precluse alla circolazione, ai veicoli appartenenti o condotti dai residenti all’interno di esse, esclusivamente per l’accesso ai passi carrai ed ai box, nonché per le operazioni connesse al carico e scarico merci presso le attività artigianali e commerciali. Per quanto riguarda le scuole di via Diaz, gli alunni potranno raggiungere l’edificio passando dalle vie Leopardi e Baracca.