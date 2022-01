Tutela del patrimonio arboreo

Termine dei lavori previsto indicativamente per fine mese.

Con l'inizio del nuovo anno sono partiti gli interventi di potatura in programma per questa stagione invernale in via Diaz a Desio.

Iniziati gli interventi di potatura in via Diaz a Desio

Sono due i tratti interessati dai lavori: il primo riguarda via Diaz nel tratto compreso tra Corso Italia e via Milano, il secondo riguarda Corso Italia dall'incrocio con via Diaz a via Roggia Traversi. Dalla relazione effettuata da un agronomo incaricato dal Comune sui filari misti presenti in via Diaz (pini marittimi nel primo tratto, olmi e due celtis nel tratto successivo), è emersa una situazione meritevole di approfondimento per alcuni esemplari che presentano particolari difetti. E’ stato quindi valutato, sulla base delle indicazioni contenute nel documento, di procedere in primis con un intervento di potatura di diradamento e alleggerimento delle chiome, e, contemporaneamente, di approfondire la situazione con indagini strumentali per quegli esemplari segnalati come possibile fonte di pericolo. Non solo. Si rende necessario anche l’abbattimento di un olmo (numero 7208), ormai ammalorato, che risulta in situazione irrecuperabile, con probabile rischio di cedimento.

I lavori di potatura riguardano i filari di tigli che caratterizzano il tratto di via Diaz, dall'incrocio con la via Pallavicini a via Milano e il tratto di via Pallavicini da via Rovagnati a via Diaz. Verranno potati anche alcuni platani di grandi dimensioni di Largo Targetti.

Viabilità temporanea nei tratti interessati dagli interventi di potatura

Per agevolare le operazioni di potatura e riassetto arboreo della piantumazione ad alto fusto che fiancheggia la strada, sono state emesse alcune ordinanze che disciplinano la viabilità temporanea, nello specifico:

• VIA DIAZ (tratto da Corso Italia a Via Milano) e CORSO ITALIA (tratto da Via Diaz a Via Roggia Traversi) è istituito il divieto di sosta “con rimozione forzata” dalle ore 9.00 alle ore 17.30 nei giorni compresi tra lunedì 10 e venerdì 28 gennaio 2022, ovvero sino al termine della operazioni di potatura e pulizia del sedime stradale. Nei medesimi tratti interessati, durante l’esecuzione dei lavori il limite massimo di velocità viene ridotto a 20 Km/h ;

• VIA DIAZ (tratto da Via Milano a Via Pallavicini) e VIA PALLAVICINI (tratto da Via Rovagnati a Via Diaz), è istituito il divieto di sosta “con rimozione forzata” su ambo i lati, dalle ore 09.00 alle ore 17.30 nei giorni compresi tra lunedì 3 e venerdì 28 gennaio 2022, ovvero sino al termine della operazioni. Nei medesimi tratti interessati dai cantieri, durante l’esecuzione dei lavori il limite massimo di velocità viene ridotto a 20 Km/h.

"Cura del verde priorità per il Comune"

"La cura del verde è una priorità per l'Amministrazione Comunale – dichiara il vicesindaco e assessore all’Ambiente Andrea Villa – ci sono giunte diverse segnalazioni dai Cittadini e le abbiamo tradotte in un piano di interventi e potature. Ci siamo affidati ad esperti del settore per tutelare il nostro patrimonio arboreo e per pianificare alcuni lavori in grado di assicurare un miglioramento della qualità della vita e dei luoghi”.

Intervento urgente di BrianzAcque

Per motivi di emergenza sono in programma degli scavi per consentire un intervento di riparazione della condotta fognaria ceduta. Per cui, sempre in via Diaz, lungo il tratto di carreggiata compreso tra via XX Settembre e via Milano, viene istituito il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli dalle ore 9.30 di martedì 11 gennaio alle ore 13.00 di venerdì 14 gennaio 2022, sino al termine della operazioni di ripristino stradale.