Chiuso il parcheggio della biblioteca dopo i vandalismi

Da oltre un mese chiuso e inagibile il parcheggio sotterraneo della biblioteca di Seregno, con "grave disagio degli studenti universitari". Il problema sollevato in Consiglio comunale.

Parcheggio chiuso dopo i vandalismi

Sbarrato il parcheggio sotterraneo di piazza Monsignor Gandini, sotto la biblioteca civica Ettore Pozzoli. Nell'ultimo Consiglio comunale ne ha dato notizia il capogruppo di Forza Italia, Luca Tommasi, citando i danni provocati di recente dai vandali. Ignoti hanno svuotato gli estintori e divelto le porte antincendio dalle quali si accede all’area di sosta.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

La convenzione del parcheggio

Il parcheggio a uso pubblico è condiviso con il condominio sovrastante e i Vigili del fuoco hanno diffidato l’amministratore dello stabile alla riapertura fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. In ordine alla convenzione sottoscritta fra privato e Comune, gli estintori sono di competenza del condominio e sono già stati sistemati, a differenza delle porte per le quali deve intervenire la società che ha in gestione i parcheggi pubblici (il cui contratto è in scadenza).

"Qualcuno intervenga"

In assise il capogruppo di Forza Italia ha riferito delle lamentele degli utenti della biblioteca, in particolare gli universitari: "Mi auguro che qualcuno intervenga a fronte dell’estremo disagio degli studenti, perché nella zona non c’è posto per parcheggiare e si rischiano le multe", ha affermato Tommasi, definendo un po’ kafkiana l'intera faccenda. Il sindaco, Alberto Rossi, ha spiegato che il Comune è ente terzo rispetto alla vicenda, assicurando tuttavia un sollecito interessamento per sbloccare l'impasse. Non è la prima volta che i parcheggi comunali creano problemi.