"Il parcheggio comunale trasformato in dormitorio"

Nel parcheggio comunale di via Ballerini a Seregno "un vero e proprio accampamento con indumenti, stendini, valigie, materassi, bottiglie e per non farsi mancare nulla pure “l’angolo” dei servizi igienici, il tutto a ridosso degli sfortunati avventori che utilizzano questo spazio". E' la segnalazione di Edoardo Trezzi, segretario locale della Lega.

"Un dormitorio nel parcheggio comunale"

Edoardo Trezzi, consigliere comunale della Lega, ha indirizzato una interrogazione al sindaco, Alberto Rossi, e all’assessore ai Servizi sociali, Laura Capelli per denunciare il degrado del parcheggio di via Ballerini, in centro città, "in condizioni di profonda incuria e trasformato in un vero e proprio dormitorio e latrina per chiunque vi soggiorni".

Segnalata mancanza di sicurezza e igiene

Secondo il segretario locale del Carroccio molti avventori rinunciano addirittura a parcheggiare "per l’assoluta mancanza di decoro, sicurezza e soprattutto igiene. E alle precedenti interpellanze sul degrado dei parcheggi interrati non è mai stato dato seguito". Nell'interrogazione si evidenzia anche il degrado del parcheggio comunale di via Odescalchi: "Nello scorso aprile un uomo è morto carbonizzato e ad oggi il luogo del macabro ritrovamento versa ancora nel più totale degrado e sporcizia, con indumenti e oggetti della povera vittima". Il servizio integrale sul Giornale di Seregno, in edicola questa settimana e nella versione digitale.