Stop al servizio

I cittadini che hanno avuto problematiche possono scrivere a greenpassmanninursingsrl@gmail.com allegando copia di referto cartaceo rilasciato.

Chiude a pochi giorni dalla sua apertura l'hub tamponi di Biassono, situato nel parcheggio di via Brenno.

Chiusura (temporanea) per il punto tamponi di Biassono

A comunicarlo in queste ore è stata la stessa Amministrazione comunale che in una nota diffusa sul sito web specifica:

"A seguito di disservizi informatici in data 27 gennaio 2022 l’hub di Biassono resterà temporaneamente chiuso per poter garantire un buon servizio per tutti i cittadini. Il servizio è pertanto momentaneamente sospeso. Farà seguito segnalazione di riapertura con nuovi orari".

Problemi informatici

Problemi informatici dunque che hanno creato alcuni disservizi agli utenti e che la stessa società che si è occupata in questi giorni del servizio ha tenuto a spiegare tramite una nota ufficiale:

"In merito ai disservizi avvenuti negli ultimi giorni all’hub di via Brenno a Biassono, come responsabili dell’organizzazione volevamo specificare che nell’emergenza pandemica, in un parcheggio all’aperto tramite la disponibilità del comune di Biassono e della Protezione civile abbiamo offerto ai cittadini la possibilità di effettuare tamponi che garantissero la possibilità di uscire dalla quarantena, certificare una nuova positivita’, ottenere un green pass, in un momento storico di difficoltà generale, abbiamo tenuto aperto per 12 ore al giorno 7-19 compresi sabato e domenica,

oltre ad aver ricevuto un enorme afflusso di persone che non ci aspettavamo con così rapido e grande afflusso, ci sono stati problemi tecnici (i computer col freddo di questi giorni hanno avuto problemi, piu’ volte è saltata la corrente) e problemi informatici che non dipendevano da noi. I server di Ats sono saltati per più volte durante il giorno come documentato dai disagi avvenuti in diversi hub e dagli articoli di cronaca sui giornali brianzoli e milanesi. Per questi motivi ci scusiamo con chi non ha ricevuto la certificazione ma ci teniamo a specificare che non abbiamo truffato nessuno e che nel bel mezzo di una tempesta pandemica abbiamo cercato di offrire un servizio che fosse adeguato, ora ci siamo fermati per poter risolvere tutto l’arretrato che ci è stato segnalato e riorganizzare al meglio il servizio".

Segnalazioni via email

Intanto per gli utenti che in questi giorni abbiano usufruito del servizio di screening in via Brenno e abbiano avuto problematiche è disponibile una email a cui inviare segnalazione

